Le 13 février 2024, Invacare Holdings Corporation représentant plus de la majorité des droits de vote du capital-actions émis et en circulation de la société a agi par consentement écrit au lieu d'une assemblée extraordinaire des actionnaires pour, entre autres, nommer Samuel Brill, Jame Donath et J. Carney Hawks en tant qu'administrateurs de la société. Dans ce contexte, Steven Rosen, Randel Owen et Peter Kuipers ont été révoqués et ne siègeront plus au conseil d'administration de la société à compter du 13 février 2024. M. Brill a plus de 25 ans d'expérience dans les marchés des capitaux, la finance d'entreprise, la banque d'investissement et les opérations commerciales.

Depuis août 2017, il est président et directeur des investissements de Seventh Avenue Investments, la branche de capital-investissement d'un single-family office de la ville de New York dont le portefeuille d'actifs s'élève à plusieurs milliards de dollars. M. Brill a siégé dans de nombreux conseils et comités publics et privés. Il est actuellement administrateur indépendant principal et président du comité de rémunération et de gouvernance d'Ascend Wellness Holdings et a siégé au comité d'investissement de NewLake Capital Partners, une société de placement immobilier cotée en bourse.

M. Brill était auparavant directeur des investissements et gestionnaire de portefeuille de Weismann Capital, ainsi que directeur de l'exploitation et administrateur d'Amedia Networks (anciennement TTR Technologies). M. Donath est un investisseur et un conseiller chevronné qui occupe régulièrement des fonctions d'administrateur de sociétés non exécutif. Il a récemment siégé au conseil d'administration de Nordic Aviation Capital, Vice Media, Venator Materials, Resolute Investment Managers et Keter Group.

M. Donath a passé plus de 20 ans à investir dans des opportunités de crédit d'entreprise en tant qu'associé directeur de Magnolia Road Capital LLC et en tant que directeur général de Davidson Kempner Capital Management, où il a lancé l'activité de crédit européen de la société. M. Donath a commencé sa carrière dans la division banque d'investissement de Goldman Sachs & Co. M. Donath est titulaire d'une licence en économie de l'université de Yale et d'un MBA de la Harvard Business School.

M. Hawks a été l'un des associés fondateurs de Brigade Capital Management, une société de gestion d'actifs de plusieurs milliards de dollars, depuis sa création en 2007 jusqu'à son départ à la retraite en décembre 2019. Chez Brigade, M. Hawks était responsable des situations spéciales, siégeait au comité d'investissement de la société et participait à la supervision de nombreuses actions restructurées de Brigade en tant que membre du conseil d'administration ou conseiller du conseil d'administration. Avant de travailler pour Brigade, M. Hawks était directeur général du groupe High Yield de Mackay Shields.

Depuis son passage à Brigade, M. Hawks a siégé au conseil d'administration de nombreuses sociétés après leur restructuration, notamment Cenveo Worldwide et Extraction Oil and Gas. M. Hawks est actuellement président du conseil d'administration de Cornerstone Chemical Company et administrateur de Ferrellgas Partners, LP. M. Hawks est également trésorier et membre du conseil d'administration de la Children's Cardiomyopathy Foundation et fait partie du conseil consultatif de la McIntire School of Commerce de l'université de Virginie, où il a obtenu une licence en commerce avec distinction.

Dans le cadre de la nomination des nouveaux administrateurs, M. Brill a été nommé président du conseil d'administration et M. Donath a été nommé vice-président du conseil d'administration.