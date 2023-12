Inventis Limited est une société diversifiée basée en Australie qui s'occupe de la fabrication et de la vente de meubles commerciaux, de contrôleurs électroniques et d'ordinateurs. Ses divisions comprennent la division Meubles et la division Technologie. La division Meubles est engagée dans la conception, la fabrication et la vente d'une gamme de mobilier commercial, qui comprend des chaises de bureau, des tables, des salons et des postes de travail. La division Technologie est engagée dans la conception et la fabrication de systèmes électroniques de contrôle personnalisés et prêts à être commercialisés, de solutions informatiques mobiles et de systèmes de contrôle de véhicules d'urgence. La division Rugged solutions se compose d'Opentec, qui est un spécialiste original des ordinateurs robustes. La division des solutions tout-terrain propose des solutions allant de semi-durcies à entièrement durcies pour des applications générales et sur le terrain jusqu'à des modèles militaires tout-terrain pour les rôles de défense. Les filiales de la société comprennent Gregory Commercial Furniture Pty Limited et Inventis Technology Pty Limited.