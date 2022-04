Assemblée Générale Mixte du 19 mai 2022 - Modalités de mise à disposition des documents préparatoires  

Daix (France), Long Island City (New York, Etats-Unis), le 28 avril 2022 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA), société́ biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait, annonce aujourd’hui les modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte du 19 mai 2022.



Les actionnaires d'Inventiva sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte annuelle qui se tiendra le 19 mai 2022 à 14 heures à l'Hôtel Oceania Le Jura, 14 avenue Foch, 21000 Dijon (France).

L’avis de réunion, comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote à l’Assemblée Générale Mixte, a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires n°43 du 11 avril 2022.

Vous pouvez consulter et télécharger les informations et documents relatifs à l’Assemblée Générale Mixte sur le site internet de la Société ( www.inventivapharma.com , rubrique « Investisseurs » / « Assemblées Générales »).

Conformément aux articles R. 225-83 et R. 225-89 du Code de commerce, les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des Assemblées Générales seront disponibles au siège social de la Société, 50, Rue de Dijon, 21121 Daix, à partir du quinzième jour précédant l’Assemblée Générale.

Les documents prévus à l’article R.22-10-23 du Code de commerce, peuvent être consultés sur le site Internet

de la Société à l’adresse indiquée ci-dessus, à compter de ce jour, vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée

Générale.

Conformément aux dispositions réglementaires applicables :

tout actionnaire au nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclus avant l’Assemblée Générale, demander à la Société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ;

tout actionnaire peut prendre connaissance de ces documents au siège social de la Société ou envoyer une demande par email à l’adresse suivante : Inventiva_AG@inventivapharma.com.

