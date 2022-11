Inventiva : Nomination chez Inventiva

Inventiva, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait, annonce la cooptation du Dr. Lucy Lu en tant que directeur au sein de son Conseil d’Administration, en lieu et place de Sofinnova Partners. La nomination de Dr. Lucy Lu sera soumise aux actionnaires pour ratification lors de la prochaine Assemblée Générale d'Inventiva.



Dr. Lucy Lu a été la représentante Sofinnova Partners au sein du Conseil d'Administration d'Inventiva depuis le 4 janvier 2020. Le Dr. Lu a une large expérience de plus de 20 ans dans les secteurs de la biotechnologie et de la santé en tant que banquier d'affaires, analyste financière et directrice générale. Dr. Lu est Directrice des Opérations chez Innovative Cellular Therapeutics et était précédemment Présidente-Directrice Générale d'Avenue Therapeutics.



Dr. Lu a également travaillé en tant qu'analyste financière en biotechnologie pour Citigroup Inc. et est titulaire d'un doctorat en médecine de la New York University School of Medicine.