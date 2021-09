Inventiva : Résultats financiers du S1 2021 et point sur l'activité

COMMUNIQUE DE PRESSE

Inventiva publie ses résultats financiers du 1er semestre 2021

et fait un point sur ses activités

Trésorerie et équivalents de trésorerie à 93,6 M€ au 30 juin 2021 contre 105,7 M€ 1

Lancement de l'étude clinique de Phase III NATiV3 avec lanifibranor dans la NASH

Dépenses de R&D à 19,1 M€ au S1 2021, en hausse de 52% par rapport au S1 2020, principalement lié à la préparation et au lancement de l'étude clinique de Phase III NATiV3

Décision par AbbVie d'initier une étude clinique de Phase IIb avec cedirogant chez des patients atteints de psoriasis modéré à sévère à la suite de la démonstration de preuve de concept clinique au cours de l'étude clinique de Phase Ib d'AbbVie

Publication par AbbVie du design de l'étude clinique de Phase IIb avec cedirogant dont le lancement est prévu en novembre 2021 et qui devrait se conclure en mars 2023

de l'étude clinique de Phase IIb avec cedirogant dont le lancement est prévu en novembre 2021 et qui devrait se conclure en mars 2023 Recrutements clés pour renforcer l'expertise clinique d'Inventiva, son équipe médicale et ses fonctions corporate, ainsi que sa présence en France et aux États- Unis

Mise en place d'un programme de financement en fonds propres aux Etats-Unis, dit At-The-Market (« ATM »), procurant à la Société une plus grande flexibilité financière et une possibilité de financement supplémentaire allant jusqu'à 100 M$

Daix (France), Long Island City (New York), Etats-Unis, le 20 septembre 2021 - Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH), des mucopolysaccharidoses (MPS) et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait, publie aujourd'hui ses résultats financiers du premier semestre, clos au 30 juin 2021, et fait le point sur ses activités.

Frédéric Cren, Président-directeur général et cofondateur d'Inventiva, a déclaré : « Au cours des six premiers mois de l'année, nous avons progressé dans le développement de nos programmes pour le traitement de la NASH et dans le domaine des maladies auto-immunesavec notre partenaire AbbVie. Le lancement tant attendu de notre

1 La position de trésorerie au 31 décembre 2020 s'élevait à 113,7 millions d'euros, telle que publiée dans les communiqués de presse du 4 mars 2021, du 12 mai 2021 et du 28 juillet 2021, et incluait la trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les dépôts à court terme qui étaient inclus dans la catégorie « autres actifs courants » dans l'état de la position financière IFRS. Selon les normes IFRS, la variation des dépôts à court terme et ses effets de change connexes sont reflétés dans les postes « flux de trésorerie nets provenant des activités d'investissement » pour 5,9 millions d'euros et « gains (pertes) de change » pour 1,4 million d'euros, respectivement.

