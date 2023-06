Inventiva : en forte hausse après des résultats cliniques positifs sur le lanifibranor

Inventiva gagne 22,35% à 4,16 euros après avoir annoncé des premiers résultats positifs pour l’étude clinique initiée par le professeur Kenneth Cusi de l'université de Floride sur son produit lanifibranor chez des patients atteints de diabète de type 2 (DT2) et de NAFLD (stéatose hépatique non alcoolique). Le lanifibranor 800mg a atteint le principal critère d'efficacité en démontrant une réduction de 44% de la graisse hépatique mesurée par spectroscopie à résonance magnétique à protons (1H-MRS) après 24 semaines de traitement.



La biotech précise qu'une proportion significativement plus élevée de patients a obtenu une réduction supérieure à 30 % des triglycérides hépatiques ainsi qu'une résolution de la NAFLD suite au traitement avec lanifibranor par rapport au placebo. Le traitement par lanifibranor a significativement amélioré la sensibilité à l'insuline hépatique et périphérique (i.e. l'insuline plasmatique à jeun, la production de glucose hépatique à jeun, l'indice de résistance à l'insuline hépatique, l'élimination de la glycémie musculaire stimulée par l'insuline), ce qui s'est traduit par un meilleur contrôle glycémique (HbA1c).