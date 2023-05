Inventiva : entouré après une approbation d'IND en Chine

Inventiva grimpe de près de 5%, après l'annonce par la société biopharmaceutique que son partenaire Sino Biopharm a reçu l'approbation de sa demande d'Investigational New Drug (IND) par la National Medical Products Administration (NMPA) en Chine.



Cet IND va lui permet de démarrer le développement clinique du composé phare d'Inventiva, lanifibranor, en Chine continentale, dans le cadre de l'essai clinique global de phase III NATiV3 en cours dans la NASH (stéatohépatite non alcoolique).



A la suite à cette décision règlementaire, Inventiva est éligible à la réception de l'un des deux paiements d'étape prévus par l'accord de licence et de collaboration, paiements dont le montant total s'élève à cinq millions de dollars.



