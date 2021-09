Inventiva : lève 30 millions de dollars dans le cadre de son programme At-The-Market pour des investisseurs institutionnels spécialisés existants et nouveaux

COMMUNIQUE DE PRESSE

Inventiva lève 30 millions de dollars dans le cadre de son

programme At-The-Market pour des investisseurs institutionnels spécialisés existants et nouveaux

Levée réalisée à un prix de 14,40 dollars par ADS 1

Daix (France), Long Island City (New York, Etats-Unis), le 23 septembre 2021 - Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq: IVA) (la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH), des mucopolysaccharidoses (MPS) et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif dans les domaines de la fibrose, des maladies de stockage lysosomales et de l'oncologie, a annoncé aujourd'hui avoir réalisé une levée de 2.083.334 American Depositary Shares (« ADSs ») dans le cadre de son programme de financement en fonds propres dit « At-the-market» (le « Programme ATM ») mis en place le 2 août 2021, avec l'aide de Jefferies LLC en qualité d'agent placeur. Chaque ADS représente une action ordinaire de la Société.

Dans le cadre du Programme ATM, un total de 2.083.334 nouvelles ADSs et autant d'actions ordinaires sous- jacentes (les « Actions Nouvelles ») ont été émises au profit d'investisseurs institutionnels spécialisés, existants et nouveaux, par voie d'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 du Code de commerce et à la 20ème résolution adoptée par l'assemblée générale annuelle des actionnaires en date du 16 avril 2021, à un prix de 14,40 dollars par nouvelle ADS, sans décote par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours des ADS de la Société lors de la dernière séance de bourse et représentant une décote de 3% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours des actions ordinaires de la Société sur le marché règlementé d'Euronext à Paris (« Euronext ») lors de la dernière séance de bourse (soit 12,66 euro) (sur la base du dernier taux de change publié par la Banque Centrale Européenne). Les Actions Nouvelles représenteront 5,1% du capital social de la Société à la suite de l'opération.

L'émission et la livraison des actions ordinaires nouvelles sont prévues le 27 septembre 2021. Elles seront admises aux négociations sur le marché règlementé d'Euronext à Paris et les ADS sur le Nasdaq.

Un document préalable d'enregistrement en anglais intitulé "Form F-3" incluant un prospectus initial relatif aux titres d'Inventiva et un supplément au prospectus relatif au programme ATM (sales agreement prospectus), a été enregistré auprès de la Securities Exchange Commission aux Etats-Unis et est devenu effectif le 6 août 2021. Avant de souscrire des ADSs dans le cadre de l'offre, les investisseurs potentiels sont invités à lire le prospectus initial et le supplément au prospectus relatif au programme ATM ainsi que les documents qui y sont intégrés par référence. Les investisseurs potentiels peuvent obtenir ces documents gratuitement sur le site Internet EDGAR de la SEC (www.sec.gov). Il est également possible d'obtenir une copie du supplément au prospectus et du prospectus initial relatif aux valeurs mobilières qui l'accompagne en s'adressant à Jefferies LLC, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, ou par téléphone au +1877821-7388, ou par email à l'adresse suivante: Prospectus_Department@Jefferies.com.

1 Représentant 12,27 euros par action nouvelle sur la base du dernier taux de change publié par la Banque Centrale Européenne, soit 1 euro pour 1,1729 dollars US

