Inventiva : le concert Broqua-Cren sous les 20% du capital

Aujourd'hui à 14:04

Le concert composé de Pierre Broqua et du groupe familial de Frédéric Cren a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 5 septembre, les seuils du tiers et de 30% des droits de vote ainsi que celui de 20% du capital d'Inventiva.



Du fait de ce franchissement de seuils qui résulte d'une augmentation de capital, le concert a précisé détenir 9.494.724 actions Inventiva, soit 18,35% du capital et 29,18% des droits de vote de cette société biopharmaceutique.



Par ailleurs, Qatar Holding LLC a déclaré avoir franchi en hausse, le 30 août, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Inventiva et détenir 9,97% du capital et 7,94% des droits de vote, au résultat de la souscription à cette augmentation de capital.



