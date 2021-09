Inventiva : lève 30 millions de dollars

Données financières EUR USD CA 2021 3,93 M 4,60 M - Résultat net 2021 -51,6 M -60,4 M - Tréso. nette 2021 47,3 M 55,4 M - PER 2021 -9,32x Rendement 2021 - Capitalisation 478 M 561 M - VE / CA 2021 109x VE / CA 2022 280x Nbr Employés 95 Flottant 72,6% Graphique INVENTIVA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique INVENTIVA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 7 Dernier Cours de Cloture 12,36 € Objectif de cours Moyen 27,23 € Ecart / Objectif Moyen 120% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Frédéric Cren Chairman & Chief Executive Officer Jean Volatier Chief Financial & Administrative Officer Pierre Broqua Director, Deputy CEO & Chief Scientific Officer Michael P. Cooreman Chief Medical Officer Chris Buyse Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) INVENTIVA 5.46% 561 GILEAD SCIENCES, INC. 22.52% 89 936 BIONTECH SE 316.17% 82 443 WUXI APPTEC CO., LTD. 36.63% 69 407 REGENERON PHARMACEUTICALS 33.94% 67 262 VERTEX PHARMACEUTICALS -22.03% 48 202