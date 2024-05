COMMUNIQUE DE PRESSE

Inventiva publie ses informations financières du 1er trimestre 20241 et fait un point sur ses activités

Au 31 mars 2024, trésorerie et équivalents de trésorerie à 11,0 millions d'euros, dépôt court terme 2 3 , contre 26,9 millions d'euros, 0,01 million d'euros et 9,0 millions d'euros respectivement au 31 décembre 2023.

, contre 26,9 millions d'euros, 0,01 million d'euros et 9,0 millions d'euros respectivement au 31 décembre 2023. Lors de la quatrième réunion du DMC, le comité indépendant a recommandé de poursuivre l'essai clinique de phase III NATiV3 sans modification du protocole actuel, et ce sur la base de l'examen préplanifié des données de sécurité de plus de 900 patients randomisés dans les cohortes principale et exploratoire.

280 sites dans 15 pays ont redémarré le screening et la randomisation de patients dans l'essai clinique de Phase III NATiV3.

Première visite du dernier patient dans l'essai clinique de Phase III NATiV3 avec lanifibranor est prévue pour le premier semestre de 2024.

Daix (France), Long Island City (New York, Etats-Unis), le 21 mai 2024 - Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), également connue sous le nom de stéatohépatite non alcoolique (« NASH ») et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif, publie aujourd'hui ses informations financières dont sa position de trésorerie au 31 mars 2024 et son chiffre d'affaires, et fait un point sur ses activités.

Résultats Financiers Principaux

Position de trésorerie, trésorerie et équivalent, dépôts

Au 31 mars 2024, Inventiva a enregistré 11,0 millions d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie, 0,1 million d'euros de dépôts à court terme2, et un dépôt long terme de 19,0 millions d'euros3, contre 26,9 millions d'euros, 0,01 million d'euros et 9,0 millions d'euros respectivement au 31 décembre 2023.

Les flux nets de trésorerie consommés par les activités opérationnelles se sont élevés à - 29,4 millions d'euros au premier trimestre 2024, contre - 20,4 millions d'euros sur la même période en 2023. Les dépenses de recherche et développement pour le premier trimestre de 2024 ont affiché une hausse de 82 % par rapport au premier trimestre 2023. Cette augmentation est en ligne avec les activités de développement clinique planifiées pour 2024, principalement liées aux coûts associés à l'essai clinique de Phase III NATiV3 avec lanifibranor dans la

Information financière non auditée. Les dépôts à court terme sont classés dans la catégorie « autres actifs courants » dans l'état consolidé de la situation financière selon les normes IFRS, et sont considérés par la Société comme liquides et facilement disponibles. Le dépôt long terme d'une durée de deux ans est accessible avant expiration du terme avec un préavis de 31 jours et est considéré comme liquide par la Société.

1