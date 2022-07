Inventiva : screening du premier patient américain d'un essai

Inventiva annonce le screening aux Etats-Unis du premier patient dans son essai clinique de Phase IIa LEGEND combinant lanifibranor et empagliflozine chez des patients atteints de la NASH (stéatohépatite non alcoolique) et de diabète de type 2 (DT2).



L'essai sera mené en double aveugle pour les bras 'placebo' et 'lanifibranor' et en ouvert pour le bras associant lanifibranor et empagliflozine. Un total de 63 patients atteints de NASH non cirrhotique et de DT2 devraient être recrutés dans le cadre de LEGEND.



Plus de 30 sites situés en France, au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas et aux Etats-Unis ont déjà été qualifiés pour participer à cet essai clinique. La publication des premiers résultats est prévue pour le deuxième semestre 2023.



