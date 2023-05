Résultats des votes de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires réunie le 25 mai 2023  

Daix (France), Long Island City (New York, Etats-Unis), le 26 mai 2023 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA), société́ biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait, annonce les résultats des votes de son Assemblée Générale Mixte.

L’Assemblée Générale Mixte s’est tenue le jeudi 25 mai 2023 à 14 heures à l'Hôtel Oceania Le Jura - 14 avenue Foch - 21000 Dijon, France, sous la présidence de Monsieur Frédéric Cren, Président-Directeur Général et cofondateur d’Inventiva.

Monsieur Frédéric Cren a procédé aux formalités d’usage d’ouverture de la séance, notamment à la constitution du Bureau en désignant Madame Christelle Herbin et Monsieur Jean Volatier, en qualité de scrutateurs, ainsi que Monsieur Eric Duranson, en qualité de secrétaire de l’assemblée générale.

Toutes les résolutions soumises au vote ont été adoptées par ses actionnaires. En application de l’article R. 22-10-14 IV. du Code de commerce, l’Assemblée Générale Mixte a notamment approuvé, sans modification, la politique de rémunération des mandataires sociaux telle que présentée dans le Document d’Enregistrement Universel 2022 (Partie 3.5.1, pages 160 et suivantes).

Les informations relatives au résultat des votes sont présentées ci-dessous :

Nombre total d’actions : 42 134 169

Nombre total d'actions ayant le droit de participer au vote : 41 992 149

Partie ordinaire Partie extraordinaire Actionnaires Actions Voix Actionnaires Actions Voix Actionnaires présents 5 10 614 12 814 5 10 614 12 814 Pouvoir à des tiers 0 0 0 0 0 0 Pouvoir au Président 143 2 005 685 2 100 705 143 2 005 685 2 100 705 Votes par correspondance 95 31 296 174 43 460 424 95 31 296 174 43 460 424 TOTAL 243 33 312 473 45 573 943 243 33 312 473 45 573 943 Quorum 79,33 % 79,33 %







RESULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires



Résolution Résultat Pour Contre Abstention Total des voix prises en compte Actions représentées par les voix exprimées Proportion du capital social représenté par les voix exprimées Voix hors vote Voix

nulles Quorum Votes % Votes % Votes % 1 Adoptée 45 561 266 > 99,99 % 3 578 < 0,01 % 9 099 - 45 564 844 33 312 473 79,062 % 0 0 79,330 % 2 Adoptée 45 561 266 > 99,99 % 3 578 < 0,01 % 9 099 - 45 564 844 33 312 473 79,062 % 0 0 79,330 % 3 Adoptée 45 560 906 99,99 % 5 938 0,01 % 7 099 - 45 566 844 33 312 473 79,062 % 0 0 79,330 % 4 Adoptée 45 532 185 99,99 % 5 578 0,01 % 36 180 - 45 537 763 33 312 473 79,062 % 0 0 79,330 % 5 Adoptée 45 560 034 99,99 % 4 585 0,01 % 9 324 - 45 564 619 33 312 473 79,062 % 0 0 79,330 % 6 Adoptée 45 365 367 99,56 % 200 747 0,44 % 7 829 - 45 566 114 33 312 473 79,062 % 0 0 79,330 % 7 Adoptée 45 365 367 99,56 % 200 747 0,44 % 7 829 - 45 566 114 33 312 473 79,062 % 0 0 79,330 % 8 Adoptée 45 127 131 99,05 % 434 133 0,95 % 12 679 - 45 561 264 33 312 473 79,062 % 0 0 79,330 % 9 Adoptée 44 466 019 97,59 % 1 100 095 2,41 % 7 829 - 45 566 114 33 312 473 79,062 % 0 0 79,330 % 10 Adoptée 44 466 019 97,59 % 1 100 095 2,41 % 7 829 - 45 566 114 33 312 473 79,062 % 0 0 79,330 % 11 Adoptée 45 335 107 99,49 % 231 007 0,51 % 7 829 - 45 566 114 33 312 473 79,062 % 0 0 79,330 % 12 Adoptée 44 690 251 98,07 % 879 938 1,93 % 3 754 - 45 570 189 33 312 473 79,062 % 0 0 79,330 % 14 Adoptée 45 565 197 99,99 % 6 268 0,01 % 2 478 - 45 571 465 33 312 473 79,062 % 0 0 79,330 %







RESULTATS DU SCRUTIN

Résolution Extraordinaire



Résolution Résultat Pour Contre Abstention Total des voix prises en compte Actions représentées par les voix exprimées Proportion du capital social représenté par les voix exprimées Voix hors vote Voix

nulles Quorum Votes % Votes % Votes % 13 Adoptée 45 321 978 99,45 % 251 611 0,55 % 354 - 45 573 589 33 312 473 79,062 % 0 0 79,330 %

À propos d’Inventiva

Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche et développement de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients atteints de la NASH, de mucopolysaccharidoses (« MPS ») et d’autres maladies avec des besoins médicaux non satisfaits significatifs. La Société dispose d’une expérience et d’une expertise significatives dans le développement de composés ciblant les récepteurs nucléaires, les facteurs de transcription et la modulation épigénétique. Inventiva développe actuellement un candidat clinique, dispose d'un portefeuille de deux programmes précliniques et continue d'explorer d'autres opportunités de développement pour étoffer son portefeuille.

Lanifibranor, le candidat médicament d’Inventiva le plus avancé, est actuellement évalué dans le cadre de l’étude clinique pivot de Phase III NATiV3 pour le traitement de patients adultes atteints de la NASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive, pour laquelle il n’existe actuellement aucun traitement approuvé.

Le portefeuille d'Inventiva comprend également odiparcil, un candidat médicament pour le traitement de patients adultes souffrant de MPS de type VI. Dans le cadre de sa décision de concentrer ses efforts cliniques sur le développement de lanifibranor, Inventiva a suspendu ses efforts cliniques relatifs à odiparcil et examine toutes les options disponibles pour optimiser son développement. Inventiva est en cours de sélection d’un candidat médicament en oncologie dans le cadre de son programme dédié à la voie de signalisation Hippo.

La Société dispose d’une équipe scientifique d'environ 90 personnes dotée d’une forte expertise en biologie, chimie médicinale et computationnelle, pharmacocinétique et pharmacologie ainsi qu’en développement clinique. Inventiva dispose d'une chimiothèque d’environ 240 000 molécules, dont environ 60 % sont exclusives à la Société, ainsi que de ses propres laboratoires et équipements.

Inventiva est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (Euronext Paris : IVA – ISIN : FR0013233012) et sur le marché Nasdaq Global Market aux États-Unis (symbole : IVA). www.inventivapharma.com .

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toutes les déclarations, autres que les déclarations relatives à des faits historiques, contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives. Ces déclarations incluent, sans s'y limiter, des déclarations concernant les prévisions et estimations concernant les programmes précliniques et les essais cliniques d'Inventiva, y compris la conception, la durée, le calendrier, les coûts de recrutement, la sélection et l'enrôlement de l'essai clinique de Phase III NATiV3 en cours évaluant lanifibranor dans la NASH, l'essai clinique de Phase IIa LEGEND combinant lanifibranor et l'inhibiteur du SGLT2 empagliflozine chez les patients atteints de la NASH et de DT2, et l’essai clinique de Phase II évaluant lanifibranor pour le traitement de patients atteints de NAFLD et D2T, les bénéfices potentiels de la modification de l’étude de Phase III NATiV3 évaluant lanifibranor dans la NASH, au développement potentiel et à une voie réglementaire pour odiparcil, y compris un partenariat potentiel, aux communiqués et aux publications relatives aux essais cliniques, aux informations, connaissances et impacts qui peuvent être recueillis à partir des essais cliniques, aux patients cibles, aux potentiels bénéfices thérapeutiques des essais cliniques d'Inventiva, y compris lanifibranor, aux potentiels soumissions et approbations réglementaires, au portefeuille d’Inventiva et ses plans de développement clinique, activités futures, attentes, plans, croissance et perspectives d’Inventiva, la potentielle réception de la seconde tranche du crédit de la BEI et toute transaction ou réception potentielle de fonds supplémentaires et à la suffisance des ressources et de la trésorerie d'Inventiva et la capacité de la Société à poursuivre ses activités. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l’utilisation de mots tels que, sans limitation, « croit », « anticipe », « s’attend à », « projette », « planifie », « cherche », « estime », « peut », « sera », « pourrait », « devrait », « conçu », « espère », « cible », « vise » et « continue » et autres expressions similaires. Ces déclarations ne sont pas des faits historiques mais plutôt des déclarations d'attentes futures et d'autres déclarations prospectives fondées sur les convictions de la direction. Ces déclarations traduisent les opinions et hypothèses qui ont été retenues à la date à laquelle elles ont été faites et sont sujettes à des risques et incertitudes connus ou inconnus desquels les résultats futurs, la performance ou les événements à venir peuvent significativement différer de ceux qui sont indiqués ou induits dans ces déclarations. Les événements futurs sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle d'Inventiva. En ce qui concerne le portefeuille des produits candidats, il ne peut en aucun cas être garanti que les résultats des études cliniques seront disponibles dans les délais prévus, que les futures études cliniques seront lancées comme prévu, que ces candidats recevront les homologations réglementaires nécessaires, ou que l’une des étapes anticipées par Inventiva ou ses partenaires sera atteinte dans les délais prévus, ou qu’elle sera atteinte du tout. Les futurs résultats obtenus peuvent être éloignés des résultats futurs décrits, induits ou anticipés dans lesdites déclarations prospectives en raison d'un nombre important de facteurs, dont le fait qu'Inventiva est une société en phase clinique qui n'a pas de produits approuvés et qui n'a pas d'historique de revenus générés par la vente de produits. Ces facteurs sont notamment, les pertes importantes générées depuis la création, d'Inventiva, un historique d'exploitation limité, l'absence de revenus générés par la vente des produits d'Inventiva, le fait qu'Inventiva aura besoin de capitaux supplémentaires pour financer ses activités, faute de quoi Inventiva pourrait être obligée de réduire, de retarder ou d'interrompre de manière significative un ou plusieurs de ses programmes de recherche ou de développement, ou être dans l'incapacité d'étendre ses activités ou de tirer parti de ses opportunités commerciales, et pourrait être dans l'incapacité de poursuivre ses activités. Le succès futur d'Inventiva dépend également de la réussite du développement clinique, de l'obtention d'approbations réglementaires et de la commercialisation ultérieure de ses produits candidats actuels et futurs. Les études précliniques ou les essais cliniques antérieurs ne sont pas nécessairement prédictifs des résultats futurs et les résultats des essais cliniques d'Inventiva peuvent ne pas confirmer les bénéfices présentés des produits candidats d'Inventiva. Les attentes d'Inventiva concernant les changements apportés au plan de développement clinique du lanifibranor pour le traitement de la NASH pourraient ne pas se réaliser et ne pas soutenir l'approbation d'une demande de nouveau médicament. Inventiva peut rencontrer des retards importants dans ses essais cliniques ou Inventiva peut échouer à démontrer la sécurité et l'efficacité de ses produits vis-à-vis des autorités réglementaires compétentes. Recruter et retenir des patients dans les essais cliniques est un processus long et coûteux qui pourrait être rendu plus difficile ou impossible par de multiples facteurs indépendants de la volonté d'Inventiva. Les produits candidats d'Inventiva pourraient provoquer des effets indésirables ou avoir d'autres propriétés qui pourraient retarder ou empêcher leur approbation réglementaire, ou limiter leur potentiel commercial, Inventiva fait face à une concurrence importante et les activités, les études précliniques et les programmes de développement clinique d'Inventiva ainsi que les calendriers, sa situation financière et ses résultats d'exploitation pourraient être significativement affectés par les événements géopolitiques, tels que le conflit entre la Russie et l'Ukraine, relatifs aux sanctions et aux impacts et potentiels impacts sur le lancement, le recrutement et la finalisation des essais cliniques d'Inventiva dans les délais prévus, épidémies, crises sanitaires et les conditions macroéconomiques, y compris l'inflation globale, l’augmentation des taux d’intérêts, l'incertitude des marchés financiers et des perturbations des systèmes bancaires. Compte tenu de ces risques et incertitudes, aucune déclaration n’est faite quant à l’exactitude ou l’équité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, les énoncés prospectifs, prévisions et estimations ne sont valables qu’à la date du présent communiqué. Les lecteurs sont donc invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives.

Nous vous invitons à vous référer au Document d’Enregistrement Universel pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 30 mars 2023, et le Rapport Annuel (« Form 20-F ») pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 déposé auprès de la « Securities and Exchange Commission » le 30 mars 2023 pour d’autres risques et incertitudes affectant Inventiva, y compris ceux décrits de temps à autre sous la rubrique « Facteurs de risque ». D’autres risques et incertitudes dont Inventiva n’a pas connaissance actuellement peuvent également affecter ses déclarations prospectives et peuvent faire en sorte que les résultats réels et le calendrier des événements diffèrent sensiblement de ceux anticipés.

Toutes les informations contenues dans ce communiqué de presse sont en date du communiqué. Sauf si la loi l’exige, Inventiva n’a pas l’intention et n’a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives mentionnées ci-dessus.

