INVENTIVA : obtient le statut « Fast Track » de la FDA pour l'odiparcil

Inventiva a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé le statut « Fast Track » à odiparcil, son candidat médicament au stade clinique, pour le traitement de la MPS de type VI (MPS VI), une maladie génétique rare et progressive. " Ce statut est destiné à accélérer l’évaluation réglementaire et à faciliter le développement d’odiparcil pour le traitement de patients atteints de la MPS VI " a expliqué la société biopharmaceutique.Pierre Broqua, Directeur Scientifique et cofondateur d'Inventiva, a déclaré : " Nous sommes convaincus qu‘odiparcil a le potentiel de devenir un traitement de référence pour les patients atteints de la MPS VI, notamment grâce à sa formulation orale et sa capacité à atteindre des tissus et des organes insuffisamment traités par les produits actuellement prescrits. Ce statut représente une étape importante dans le développement d'odiparcil pour en faire un traitement supplémentaire destiné aux patients atteints de la MPS VI qui sont en attente de thérapies plus efficaces et pratiques. "