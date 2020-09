Inventiva S A : participera à plusieurs conférences investisseurs en septembre 2020

Daix (France), 9 septembre 2020 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH), des mucopolysaccharidoses (MPS) et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif, annonce aujourd’hui que son équipe de direction participera à cinq conférences investisseurs au cours du mois de septembre 2020.



Les détails des évènements sont les suivants :

Conférence n°1: « H.C. Wainwright 22nd Annual Global Investment Virtual Conference »

Type d’évènement : Présentation de la Société, rendez-vous investisseurs

Date : Mercredi 16 septembre 2020

Heure : 11h00 – 11h20 (heure de la côte Est) / 17h00 – 17h20 (heure de Paris)

Format : Présentation virtuelle

Lien : https://wsw.com/webcast/hcw7/iva/1469344





Conférence n°2 : « Roth Analyst Management Talk Series »

Type d’évènement : Séance de questions-réponses analyste

Date : Lundi 21 septembre 2020

Heure : 12h00 – 13h00 (heure de la côte Est) / 18h00 – 19h00 (heure de Paris)

Format : Séance de questions-réponses analyste virtuelle





Conférence n°3 : « KBC Securities Virtual Life Sciences Conference »

Type d’évènement : Présentation de la Société, rendez-vous investisseurs

Date : Mardi 22 septembre 2020

Heure : 11h00 – 11h45 (heure de la côte Est) / 17h00 – 17h45 (heure de Paris)

(présentation de la Société)

Format : Présentation virtuelle

Lien : https://www.sachsforum.com/20bef-registration.html





Conférence n°4 : « 20th Annual Biotech in Europe Forum »

Type d’évènement : Table ronde

Sujet : « Accessing US Capital Markets from Europe Panel »

Date : Mardi 22 septembre 2020

Heure : 5h30 – 6h30 (heure de la côte Est) / 11h30 – 12h30 (heure de Paris)

Format : Table ronde virtuelle





Conférence n°5 : Forum investisseurs Lyon Pôle Bourse

Type d’évènement : Rendez-vous investisseurs

Date : Mercredi 30 septembre 2020

Heure : Toute la journée

Format : Hôtel de région, 1 esplanade Francois Mitterand, Lyon, France





À propos d’Inventiva

Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la NASH, des MPS et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif.

Forte de son expertise et de son expérience significative dans le développement de composés ciblant les récepteurs nucléaires, les facteurs de transcription et la modulation épigénétique, Inventiva développe actuellement deux candidats médicaments, ainsi qu’un portefeuille important de plusieurs programmes en stade préclinique.

Lanifibranor, son candidat médicament le plus avancé, est actuellement en cours de développement pour le traitement de patients atteints de la NASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive, pour laquelle il n’existe actuellement aucun traitement approuvé. Inventiva a récemment publié des résultats positifs de son étude clinique de Phase IIb évaluant lanifibranor pour le traitement des patients atteints de la NASH.

Odiparcil est le second candidat médicament au stade clinique que Inventiva développe pour le traitement de patients souffrant d'un sous-type de MPS, un groupe de maladies génétiques rares. Un essai clinique de Phase I/II chez l’enfant atteint de la MPS VI est en cours de préparation à la suite de la publication des résultats positifs de l‘essai clinique de Phase IIa réalisé chez des patients adultes atteints de la même maladie fin 2019.

En parallèle, Inventiva est en cours de sélection d’un candidat médicament en oncologie pour son programme dans la voie de signalisation Hippo. Par ailleurs, la Société a conclu un partenariat stratégique avec AbbVie dans le domaine des maladies auto-immunes. AbbVie a démarré le développement clinique d’ABBV-157, un candidat médicament pour le traitement de la forme modérée à sévère du psoriasis, issu de sa collaboration avec Inventiva. Ce partenariat permet le versement à Inventiva de paiements d'étapes en fonction de l’atteinte d’objectifs précliniques, cliniques, réglementaires et commerciaux ainsi que des redevances sur les ventes des produits développés dans le cadre de ce partenariat.

La Société dispose d’une équipe scientifique d'environ 70 personnes dotée d’une forte expertise en biologie, chimie médicinale et computationnelle, pharmacocinétique et pharmacologie ainsi qu’en développement clinique. Par ailleurs, Inventiva dispose d'une chimiothèque d’environ 240.000 molécules, dont environ 60% sont la propriété de la Société, ainsi que de ses propres laboratoires et équipements.

Inventiva est une société cotée sur le compartiment C du marché réglementé d'Euronext Paris (Euronext Paris : IVA – ISIN : FR0013233012) et sur le marché Nasdaq Global Market aux États-Unis (symbole : IVA). www.inventivapharma.com





Contacts

Inventiva

Frédéric Cren

Président-directeur général

info@inventivapharma.com

+33 3 80 44 75 00

Brunswick Group

Yannick Tetzlaff / Tristan Roquet Montegon /

Aude Lepreux

Relations médias

inventiva@brunswickgroup.com

+33 1 53 96 83 83

Westwicke, an ICR Company

Patricia L. Bank

Relations investisseurs

patti.bank@westwicke.com

+1 415 513 1284





