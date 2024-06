Inventronics Limited est une société basée au Canada. La société conçoit et fabrique des boîtiers de protection et des produits connexes pour les secteurs des télécommunications, de la transmission électrique, de la câblodistribution, de l'énergie et d'autres industries en Amérique du Nord. Ses produits sont utilisés dans les réseaux de télécommunications, les réseaux de distribution d'électricité, les réseaux de télévision par câble et les systèmes de contrôle du trafic, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ses produits comprennent la série de piédestaux CATV CP, la série d'armoires BOBCAT, les piédestaux SG, la série d'armoires MDU, les armoires et coffrets NEMA 4/4x, les armoires et coffrets NEMA 1/12, la série de piédestaux M/U, la série d'armoires FDE, les armoires de contrôle du trafic, et les poubelles urbaines et les bacs de recyclage. La série de piédestaux CATV CP est conçue pour les équipements de distribution de télévision par câble. La série d'armoires BOBCAT est conçue pour les nœuds à large bande permettant le déploiement à distance de l'électronique du réseau, y compris l'alimentation électrique, les batteries et les composants de radiofréquence.

