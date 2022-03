Inversiones Nutravalor S.A. a publié ses résultats pour l'exercice complet clos le 31 décembre 2021. Pour l'ensemble de l'année, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 357,88 millions de dollars, contre 353,76 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice net s'est élevé à 3,1 millions USD, contre une perte nette de 8,96 millions USD un an plus tôt.