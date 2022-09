Invesco lève 5,4 milliards de dollars en investissements en Chine au premier semestre ; signale des risques économiques

L'économie chinoise a été durement touchée par les blocages de COVID-19 et les turbulences du secteur immobilier, qui ont réduit les avoirs des investisseurs et fait baisser le prix des actifs.

"Le sentiment du marché est dur, surtout pour le COVID et tout le reste", a déclaré Andrew Lo, directeur général de l'unité Asie-Pacifique d'Invesco, basé à Hong Kong, qui gère 1,4 trillion de dollars d'actifs dans le monde.

"Je pense que les gens sont résilients [...]. Mais j'aimerais penser que si elle (la politique du zéro COVID) se poursuit, elle aura un impact sur les gens et aussi sur l'économie", a déclaré Lo à Reuters, ajoutant que la politique pourrait "évoluer" par rapport à son statut actuel l'année prochaine.

Malgré les défis à court terme, Invesco prévoit de développer son équipe en Chine afin de capter les flux lorsque le marché rebondira, a-t-il déclaré, ajoutant que la Chine, moteur de la croissance mondiale de la société, reste "un marché très attractif".

La coentreprise chinoise détenue à 49 % par Invesco, Invesco Great Wall Fund Management, a réussi à lever 5,4 milliards de dollars auprès d'investisseurs chinois au cours des six premiers mois de cette année, principalement dans ses fonds à revenu fixe, dans un marché de collecte de fonds atone.

La JV, avec 354 milliards de yuans (50,51 milliards de dollars) d'actifs sous gestion hors fonds monétaires, a ajouté plus de 20 personnes cette année dans les fonctions d'investissement et opérationnelles. Elle a enregistré un bénéfice de 756 millions de yuans au premier semestre.

Invesco Great Wall a lancé en mars une activité de conseil en fonds et s'est associée à sept distributeurs de fonds, dont Ant Fund et Tiantian Fund, deux des plus grandes agences de vente de fonds non bancaires de Chine.

Depuis que la Chine a assoupli les restrictions en matière de propriété étrangère, les pairs étrangers d'Invesco, dont JPMorgan et Manulife, se sont précipités pour prendre le contrôle de leurs coentreprises de fonds ou pour lancer des opérations entièrement nouvelles.

Cependant, Lo a déclaré qu'Invesco n'a pas l'intention d'augmenter sa participation dans sa coentreprise chinoise ou d'en créer de nouvelles.

En Asie, Invesco a constaté une plus forte demande de la part des clients régionaux pour ses produits d'investissement privés tels que les fonds immobiliers privés, et un intérêt croissant des institutions pour les fonds négociés en bourse cotés en dehors de l'Asie.