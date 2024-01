Invesco Ltd. figure parmi les 1ers gestionnaires d'actifs mondiaux. Le groupe développe également des prestations de conseil en placements. L'activité s'articule essentiellement autour de 4 pôles : - gestion et vente de fonds communs de placement ; - gestion d'actifs institutionnels ; - gestion de fortune ; - gestion de fonds indiciels cotés en Bourse. A fin 2021, Invesco Ltd. gère 1 610,9 MdsUSD d'actifs. La répartition géographique des revenus est la suivante : Amériques (75,1%), Royaume Uni (9,4%), Europe-Moyen Orient-Afrique (10,5%) et Asie-Pacifique (5%).

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds