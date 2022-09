Invesco lance des ETF sur l'énergie éolienne et l'économie de l'hydrogène

Invesco a lancé des ETF sur l'énergie éolienne et l'économie de l'hydrogène, alors que la demande de fonds thématiques sur l'énergie propre augmente. Il s'agit de l'Invesco Wind Energy UCITS ETF et de l'Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF.



L'Invesco Wind Energy UCITS ETF vise à fournir le rendement total de l'indice WilderHill Wind Energy par le biais d'une réplication physique complète. L'indice est composé de sociétés mondiales axées sur l'amélioration des éoliennes et des pales, la fourniture de matériaux utilisés dans l'énergie éolienne, la modernisation du réseau, la facilitation d'un plus grand déploiement de l'énergie éolienne ou l'expansion de son utilisation. Il comprend des entreprises impliquées dans l'énergie éolienne terrestre et offshore.



L'indice WilderHill Hydrogen Economy est composé de sociétés impliquées dans les activités liées à l'hydrogène, notamment l'amélioration de la production, du stockage et de la conversion de l'hydrogène, son utilisation dans les transports, ainsi que l'innovation et le développement des piles à combustible, avec pour objectif de maximiser l'exposition à l'hydrogène vert.



Les valeurs des deux indices WilderHill ont une pondération égale, ce qui est conçu pour fournir une exposition plus significative à travers l'indice plutôt qu'une forte concentration dans les plus grands noms qui résulte généralement en une approche pondérée par la capitalisation boursière. Les indices comptent chacun une cinquantaine de valeurs de toutes tailles. Par exemple, 23% des noms de l'indice WilderHill Wind Energy sont des grandes capitalisations, 33% des capitalisations de taille moyenne et 44% des plus petites capitalisations.



Les entreprises sont exclues si elles sont fortement exposées aux combustibles fossiles ou si elles sont impliquées dans des activités qui ont un impact négatif sur les sociétés et les écosystèmes d'un point de vue ESG.