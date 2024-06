Invesco Mortgage Capital Inc. se concentre sur l'investissement, le financement et la gestion de titres adossés à des créances hypothécaires (MBS) et d'autres actifs liés aux créances hypothécaires. Son objectif est de fournir à ses actionnaires des rendements attrayants ajustés au risque, sous forme de dividendes et, accessoirement, d'appréciation du capital. Il investit dans des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (RMBS) garantis par une agence gouvernementale américaine, telle que la Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), ou une société à charte fédérale, telle que la Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) ou la Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac) (Agency RMBS). Elle investit également dans des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS) et des RMBS qui ne sont pas garantis par une agence gouvernementale américaine ou une société à charte fédérale, ainsi que dans des prêts hypothécaires commerciaux, des TBA et d'autres investissements liés à l'immobilier. Elle exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale, IAS Operating Partnership L.P.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé