Invesco Mortgage Capital Inc. se concentre sur l'investissement, le financement et la gestion de titres adossés à des créances hypothécaires (MBS) et d'autres actifs liés aux créances hypothécaires. L'objectif de la société est de fournir à ses actionnaires des rendements attractifs ajustés au risque, principalement par le biais de dividendes et accessoirement par l'appréciation du capital. La Société investit dans des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (RMBS), qui sont décrochés par une agence gouvernementale américaine, telle que la Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), une société à charte fédérale, telle que la Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) ou la Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), collectivement connus sous le nom de RMBS d'agence. La société investit également dans des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS) et des RMBS qui ne sont pas garantis par une agence gouvernementale américaine ou une société à charte fédérale (CMBS non-Agency), ainsi que dans des prêts hypothécaires commerciaux et d'autres accords de financement liés à l'immobilier.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé