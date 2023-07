Investar Holding Corporation est un holding financier qui exerce ses activités principalement par l'intermédiaire de sa filiale, Investar Bank, National Association (la Banque). Elle propose une gamme de produits de prêts commerciaux et de détail dans l'ensemble de ses zones de marché, y compris des prêts commerciaux aux petites et moyennes entreprises ainsi que des prêts aux particuliers. Les produits de prêts aux entreprises de la banque comprennent des prêts immobiliers commerciaux aux propriétaires occupants, des prêts à la construction et des prêts commerciaux et industriels, tels que des prêts à terme, des financements d'équipement et des lignes de crédit, tandis que ses prêts aux particuliers comprennent des prêts hypothécaires de premier et de second rang, des prêts à tempérament et des lignes de crédit. Elle propose divers produits et services de dépôt aux particuliers et aux entreprises, notamment des comptes d'épargne, des comptes chèques et des comptes du marché monétaire, ainsi qu'une variété de certificats de dépôt et de comptes de retraite individuels. Elle propose également des cartes de débit, des services bancaires par Internet, le dépôt direct des chèques de paie et de sécurité sociale.

Secteur Banques