Investcorp Credit Management BDC, Inc. est une société d'investissement à capital fixe, à gestion externe et non diversifiée. Le principal objectif d'investissement de la société est de maximiser le rendement total pour les actionnaires sous forme de revenu courant et d'appréciation du capital en investissant directement dans la dette et les capitaux propres connexes de sociétés privées du marché intermédiaire afin d'aider ces sociétés à financer leurs acquisitions, leur croissance ou leur refinancement. La Société investit principalement dans des entreprises du marché intermédiaire sous la forme de prêts autonomes de premier et second rangs, de prêts unitranche et de prêts mezzanine. La Société peut également investir dans des dettes non garanties, des obligations et dans les capitaux propres des sociétés du portefeuille par le biais de bons de souscription et d'autres instruments. Elle investit dans divers secteurs industriels, tels que les sociétés commerciales et les distributeurs, les services de technologie de l'information (TI), le commerce de détail par Internet et le marketing direct, les services professionnels, les biens durables, les logiciels et autres. Son conseiller en placement est CM Investment Partners LLC.