Analysis-Sterling traders voient Johnson sortir affaibli du vote de confiance

On s'attend à ce que M. Johnson survive au vote de lundi, convoqué après qu'un nombre croissant de législateurs de son parti conservateur ait remis en question son autorité défaillante dans le cadre du scandale du "partygate", qui a conduit à une série d'amendes pour des rassemblements dans son bureau et sa résidence de Downing Bourse qui ont enfreint les règles de verrouillage du COVID-19.

Une majorité des 359 législateurs conservateurs - au moins 180 - devrait voter contre Johnson pour qu'il soit destitué.

Le bookmaker William Hill a donné une cote de 2/7 pour que Johnson survive, contre 5/2 pour qu'il perde. De manière générale, sa destitution ou sa survie ne changera peut-être pas les sombres perspectives de la monnaie et de l'économie, mais certains ont vu le vote en soi comme un élément positif.

"La livre sterling est détrempée depuis un certain temps, et l'une des raisons est le double nuage d'incertitude provenant de l'économie et de la politique", a déclaré Philip Shaw, économiste en chef chez Investec, ajoutant que le vote pourrait contribuer à disperser l'un des nuages.

"Le vote de confiance envers le premier ministre au sein de son propre parti ouvre la voie à un changement potentiel de premier ministre et donc à un changement de position dans certaines des politiques clés", a déclaré M. Shaw, citant les plans de M. Johnson visant à supprimer le protocole d'Irlande du Nord, qui fait partie de l'accord commercial post-Brexit de la Grande-Bretagne.

Selon les analystes, ces plans augmentent le risque d'une guerre commerciale économiquement dommageable avec l'Union européenne. L'UE les a jugés inacceptables.

La livre sterling s'est raffermie d'un demi pour cent par rapport au dollar et à l'euro, profitant également de la faiblesse générale du dollar et de l'optimisme des marchés mondiaux, tandis qu'un indice FTSE des actions à orientation nationale a augmenté de 1 %.

Certains ont été plus directs, s'attendant à ce que la dynamique contre Johnson se renforce. En effet, le site de comparaison Oddschecker indique que 88 % des paris placés prévoyaient son remplacement dans le courant de l'année.

"Le point de vue est que (les conservateurs) sont plus susceptibles de perdre les prochaines élections si Johnson est toujours leader, alors qu'un nouveau leader pourrait améliorer leurs chances de se maintenir au pouvoir, ce que les marchés pourraient considérer comme un résultat plus positif pour la livre", a déclaré Sarah Hewin, économiste senior chez Standard Chartered.

Ce résultat pour les conservateurs, considérés comme un parti favorable aux entreprises, peut être considéré comme meilleur à moyen terme pour la livre sterling, a-t-elle ajouté.

DOULEUR ÉCONOMIQUE

Le vote intervient à un moment délicat pour l'économie britannique, qui semble se diriger vers la récession, la pire compression du coût de la vie depuis les années 1950 et l'inflation la plus élevée parmi les sept plus grandes économies du monde.

Les signes de douleur économique signifient que les marchés ont réduit les paris sur les hausses de taux d'intérêt, voyant maintenant 145 points de base de hausse d'ici la fin de l'année, contre 165 il y a un mois.

Cela a à son tour pesé sur la livre, les paris contre la monnaie ayant récemment atteint leur plus haut niveau depuis septembre 2019, selon la Commodity Futures Trading Commission américaine.

La livre sterling a perdu plus de 7 % par rapport au dollar cette année, ce qui en fait l'une des principales devises les moins performantes jusqu'à présent en 2022.

Même si Johnson est éjecté, son successeur aura du mal à mettre en place des changements de politique pour redresser une économie frappée par la flambée des prix de l'énergie, les pénuries de main-d'œuvre et la chute rapide de la confiance des consommateurs, a déclaré Dean Turner, économiste en chef d'UBS Global Wealth Management au Royaume-Uni.

M. Turner a déclaré qu'un candidat "plus souple sur les bords" en ce qui concerne le Brexit et l'Irlande du Nord pourrait faire remonter la livre à court terme, mais il a fait remarquer que "la personne qui remplacera M. Johnson sera confrontée aux mêmes problèmes".

"Ce qui changerait la donne, c'est si nous obtenions plus de clarté sur l'économie, dans un sens ou dans l'autre, ce qui pourrait influencer la prochaine action de la Banque d'Angleterre", a déclaré M. Turner, qui prévoit que la banque suspendra ses hausses de taux après le mois d'août.

Cela limiterait alors la hausse de la livre, estime-t-il.

"Je ne vois pas la BoE resserrer sa politique alors que l'économie ralentit fortement", a-t-il déclaré.