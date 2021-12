L'Italien Zegna sera coté au NYSE à partir du 20 décembre après la fusion avec SPAC

Le groupe de luxe italien Ermenegildo Zegna a finalisé sa fusion avec une entreprise à chèque en blanc américaine et sera cotée à la Bourse de New York à partir de lundi sous le symbole "ZGN".

La société fusionnée devrait avoir une valeur d'entreprise initiale de 3,1 milliards de dollars et la capitalisation boursière initiale de la société sera de 2,4 milliards de dollars, a déclaré Zegna dans un communiqué vendredi.

La fusion avec la société d'acquisition à vocation spécifique (SPAC) Investindustrial Acquisition Corp a donné à la famille Zegna une participation de près de 66 % dans l'entité combinée.

Cette opération est le dernier exemple en date d'une entreprise de mode familiale italienne qui attire des investisseurs extérieurs pour financer son expansion, augmenter ses dépenses de marketing et concurrencer des acteurs plus importants, après que le secteur a été durement touché par la crise du coronavirus. Zegna, fondée en 1910 en tant qu'entreprise textile et aujourd'hui leader dans le secteur de la mode masculine de luxe, a déclaré que la fusion avait généré un produit brut de 761 millions de dollars.

Les SPACS, ou entreprises à chèque en blanc, sont des sociétés fictives créées dans l'intention de fusionner avec une entité privée pour la rendre publique en contournant l'offre publique initiale traditionnelle. (Reportage de Mrinmay Dey et Vishal Vivek à Bengaluru ; édition d'Aditya Soni)