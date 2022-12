INVESTIS Holding SA / Mot-clé(s) : Autres

Changement au sein de la direction d'Investis Holding SA



Le conseil d'administration d'Investis Holding SA nomme Aude-Sophie Vartzbed et Michael Stucki comme nouveaux membres de la direction du groupe à compter du 1er janvier 2023. Walter Eberle, Head Real Estate Services, se retire de la direction du groupe. Il quittera Investis à la fin du mois de janvier 2023. Avec Stéphane Bonvin, CEO, et René Häsler, CFO, la direction du groupe se compose désormais de quatre membres. Changement de direction dans le segment Properties :

Aude-Sophie Vartzbed, née en 1986, assumera la responsabilité du segment Properties. Elle a occupé différentes fonctions chez Investis Properties SA depuis 2016. Avant de rejoindre le groupe, elle a notamment travaillé pour CBRE au Moyen-Orient. Elle est titulaire d'un Bachelor en Management de HEC Lausanne et elle a suivi un programme de MSc en Real Estate Management & Development. Changement de direction dans le segment Real Estate Services :

Michael Stucki, né en 1979, reprend de Walter Eberle la responsabilité du segment Real Estate Services. Il a occupé différentes fonctions au sein du groupe Investis depuis 2015. Michael Stucki a debuté sa carrière professionnelle chez Livit et a rejoint Privera en 2015, où il a notamment été COO et membre de la direction. En février 2021, il a été nommé CEO de hauswartprofis. Michael Stucki est titulaire d'un Executive MBA FH avec spécialisation en management stratégique. Parallèlement, le Conseil d'administration exprime ses remerciements et sa reconnaissance à Walter Eberle pour son excellente collaboration et sa précieuse contribution à la croissance rentable du segment Real Estate Services, qui contribue aujourd'hui largement au succès du groupe Investis, et lui adresse ses meilleurs vœux pour l'avenir. Le conseil d'administration souhaite la bienvenue aux deux nouveaux membres au sein de la direction du groupe et leur adresse ses meilleurs vœux de réussite et d'épanouissement dans leurs nouvelles fonctions.

