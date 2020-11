Investis : Traktandierungsbegehren

TRAKTANDIERUNGSBEGEHREN FÜR DIE ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG 2021

Gemäss Artikel 8 der Statuten können Aktionäre, die Aktien im Nennwert von einer Million Franken oder mindestens 10% des Aktienkapitals vertreten, die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangen. Das Begehren muss Investis schriftlich und mindestens 40 Tage vor der Generalversammlung zugehen, spätestens am Donnerstag 18. März 2021 (Geschäftsschluss).

REQUESTS FOR ITEMS TO BE INCLUDED ON THE AGENDA FOR THE ORDINARY GENERAL MEETING 2021

According to Article 8 of the Articles of Association shareholders who represent shares with a nominal value of CHF 1 million or at least 10 percent of the share capital may submit items for inclusion on the agenda. The request must be received by Investis in writing at least 40 days before the General Meeting of Shareholders or on Thursday 18 March 2021 (EOB) at the latest.

DEMANDES D'INSCRIPTION DE POINTS À L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2021

Suite à l'article 8 des statuts de la société, des actionnaires qui représentent des actions totalisant une valeur nominale de 1 million de francs ou qui représentant ensemble 10% au moins du capital-actions peuvent requérir l'inscription d'un objet à l'ordre du jour. L'inscription d'un objet à l'ordre du jour doit être requise par écrit au plus tard 40 jours avant l'Assemblée Générale ou le jeudi 18 mars 2021 au plus tard (fin des heures ouvrables).