Investis : Un résultat excellent pour 2020 – Augmentation du dividende proposé

Le groupe a dégagé un chiffre d'affaires de CHF 179 millions (CHF 188 millions l'année précédente). Le recul net de 4.7% est dû à l'abandon des Serviced apartments et à la vente de certaines sociétés affiliées du segment Real Estate Service durant l'exercice 2019. L'EBITDA avant réévaluations et gains de cessions a atteint CHF 46 millions (CHF 47 millions). Grâce à la hausse des cashflows résultants des biens immobiliers et un taux d'escompte réel moyen en baisse, les plus-values sur réévaluations se sont élevées à CHF 79 millions. Le taux d'escompte réel moyen de l'ensemble du portefeuille s'éle- vait à 3.15% fin 2020. La vente de certains immeubles a permis d'enregistrer des gains de cessions d'un montant de CHF 14 millions. Cela s'est traduit par un excellent EBIT de CHF 136 millions, soit une hausse de 7.1% par rapport à l'année précédente (CHF 127 millions). Cette évolution positive est le résultat d'une gestion de crise professionnelle et d'une position forte sur ces deux segments de marché.

«En cette année exigeante et imprévisible, nous avons démontré toute la vigueur du business model d'Investis. Nous avons enregistré l'an dernier un excellent exercice. Mais c'est ce qui se cache au-delà de ces chiffres et de ces succès, qui me rend vraiment fier d'Investis. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour préserver la sécurité, la santé et l'engagement de nos collaborateurs, tout en explorant de nouveaux modes de travail. Pour l'avenir, je suis convaincu que le changement est la seule constante, y compris dans le secteur immobilier. Nous sommes en bonne position pour affronter l'année qui vient et nous sommes prêts à faire face aux défis de la pandémie de Covid-19.»

Environnement de marché et perspectives 2021

L'impact de la crise du COVID-19 a posé à l'économie des défis multiples d'un genre rarement ren- contré. Le marché de l'immobilier résidentiel a été relativement peu touché comparé à d'autres sec- teurs. Certes, plusieurs segments ont été impacté - en premier lieu l'immobilier professionnel et l'im- mobilier hôtelier. Mais le marché suisse du logement est un ancrage fort du marché de l'immobilier et n'a été touché que de manière minime par la crise du coronavirus. De plus, le COVID-19 n'a pas sus- cité d'exode hors des villes, en dépit de la prétendue perte d'attractivité des centres liée aux réper- cussions de la pandémie. De la même façon, on ne décèle aucun intérêt supplémentaire pour l'accès

la propriété, en effet, la hausse des abonnements de recherche a concerné dans une même me- sure la location et la vente/l'achat.

Le portefeuille d'Investis est constitué à 95% d'immeubles d'habitation occupant le segment de prix moyen et bénéficiant d'une situation centrale dans la région de l'arc lémanique La concentration sur cette région est en quelque sorte l'«USP» d'Investis. Le loyer moyen à Genève a augmenté de 2% (à CHF 2,350) au cours des 12 derniers mois. À Lausanne, le loyer moyen est stable et s'élève à CHF 1,650 par mois, soit un peu plus que la moyenne suisse (CHF 1,597). Les nouveaux investisse- ments sont très limités sur ce segment en raison du marché fortement régulé. La demande reste tou- jours aussi élevée. Il reste à savoir quel impact auront les nouvelles réglementations en matière de télétravail - le phénomène actuel - sur la taille et sur l'emplacement des logements. Investis est con- vaincu que la proximité du centre-ville reste attractive.

L'immigration vers la Suisse reste un facteur important pour la demande, respectivement la situation du vacant. Selon l'Office fédéral de la statistique, le solde migratoire était toujours positif en Suisse à la fin 2020 (+11.6%). En 2020, les mouvements de migration ont connu de fortes fluctuations. Cette volatilité devrait se stabiliser dès que la situation liée au COVID-19 sera sous contrôle.

Investis prévoit de continuer à développer son portefeuille immobilier grâce à des acquisitions ciblées dans des endroits attrayants, en particulier dans la région de l'arc lémanique.

Sur le segment Real Estate Services, la priorité est donnée à la croissance rentable du chiffre d'affaires dans les deux activités ainsi qu'à des acquisitions sélectives.

Investis est persuadé que durant les périodes d'incertitude, l'heure est aux entreprises qui ont un faible taux d'endettement, un bilan stable et des coûts d'emprunt moyens à bas niveau. Malgré la pandémie de Covid-19 et grâce au soutien d'un environnement de marché à faible taux d'intérêts qui semble se maintenir, nous continuons d'observer une bonne demande en immeubles d'habitation dans les meil- leurs emplacements de Suisse et en prestataires de services immobiliers de haute qualité.

