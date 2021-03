Zurich (awp) La société immobilière Investis Holding poursuit le développement de son segment Real Estate Services avec l'acquisition de Rohr. L'entreprise fondée en 1930, active dans le segment Facility Services et sise à Hausen, dans le canton d'Argovie a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 41 millions de francs suisses. Le montant de la transaction fait l'objet d'une clause de confidentialité.

L'opération permet à Investis de poursuivre sa stratégie de croissance dans le segment Real Estate Services et d'y renforcer sa position. Rohr apportera une expérience et un savoir-faire supplémentaire, a indiqué Investis vendredi soir dans un communiqué.

L'entreprise fournit notamment des solutions dans le domaine du nettoyage des façades, les nettoyages d'entretien, la gestion intégrale de bâtiments et la construction et l'exploitation de locaux stériles, par exemple pour les industries de l'horlogerie, de la microélectronique, pharmaceutiques et des dispositifs médicaux.

Rohr poursuivra ses activités comme entreprise indépendante à Hausen et conservera son nom. L'ensemble des collaborateurs sont repris dans le cadre de l'opération.

