Investis avec une nouvelle organisation de la direction dans le segment Real Estate Services

Les quatre sociétés affiliées voient leur organisation regroupée dans le cadre d'une nouvelle structure de direction. Les fonctions de services internes assureront à l'avenir les prestations des départements finances, informatique, RH, achats, etc. Les quatre marques conciergepro, rohr, PRIVERA et analysis seront désormais en mesure d'axer davantage leurs compétences sur les affaires opérationnelles ainsi que sur les besoins des clients. Cette nouvelle structure permettra au segment Real Estate Services d'Investis de gagner en agilité au niveau de la direction et en compétence dans le déploiement des services internes. A l'avenir, le savoirfaire combiné d'environ 2'200 collaborateurs compétents et motivés sera réuni sur 40 sites. Cette nouvelle structure, associé à la transition numérique, amènera une valeur ajoutée à tous les clients.

Michael Stucki assumera la responsabilité de cette unité en tant que CEO à partir du 1er avril 2022. Michael Stucki a été membre de la direction et COO de PRIVERA pendant cinq ans et il est CEO de conciergepro depuis février 2021. Il connaît donc parfaitement la branche, les clients et les membres du personnel. Grâce à sa connaissance du métier et à son expérience, il dirigera et développera le secteur Real Estate Services d'Investis, permettant ainsi d'offrir plus de valeur ajoutée aux clients. Il sera épaulé par les responsables de marque Andrea Wegmüller (COO PRIVERA), Marcel Troller (COO conciergepro), Patrick Dörge (COO rohr) et Marc Vonlanthen (COO analysis lab).

Les CEO actuels de PRIVERA SA (Dieter Sommer) et Rohr AG (Christoph Ackermann) ont décidé de se tourner vers d'autres horizons professionnels à partir de l'été 2022. Walter Eberle, responsable Real Estate Services : « Nous regrettons la décision des deux CEO Dieter Sommer et Christoph Ackermann et nous les remercions chaleureusement pour le travail qu'ils ont accompli et pour l'impulsion extrêmement positive qu'ils ont su donner aux deux entreprises grâce à leurs compétences, à leur esprit d'innovation et à leur engagement irréprochable. Je présente à Dieter Sommer et à Christoph Ackermann tous mes v?ux de réussite pour leur avenir. Je remercie Michael Stucki d'avoir accepté ce nouveau défi et je lui souhaite tout le succès possible ».

Cette réorganisation au sein du segment Real Estate Services permet à Investis de franchir une étape importante vers l'avenir et de renforcer ses services sur le marché de l'immobilier.