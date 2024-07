Investis Holding SA est une société immobilière basée en Suisse. Elle se concentre sur l'investissement et le développement de biens immobiliers résidentiels, mais possède également un portefeuille de biens non résidentiels. La majorité des biens immobiliers sont situés dans la région du lac Léman. La société fournit également des services connexes, tels que la gestion des biens immobiliers et la gestion des installations. La gestion immobilière comprend la gestion des baux, le courtage, la copropriété et la gestion de la construction. La gestion d'installations comprend un large éventail de services dans le domaine de l'entretien des immeubles résidentiels, de bureaux et commerciaux ainsi que des centres commerciaux. Ses filiales comprennent, entre autres, Privera AG, AGD Renovationen AG et Hauswartprofis AG. La société poursuit la transformation numérique dans le cadre des services qu'elle offre.