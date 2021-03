Investis : Changements au sein du Conseil d'Administration d'Investis

EQS Group-Ad-hoc: INVESTIS Holding SA / Mot-clé(s) : Identité

Changements au sein du Conseil d'Administration d'Investis



24.03.2021 / 07:00 CET/CEST

Le Conseil d'Administration d'Investis Holding SA proposera l'élection de Christian Gellerstad en tant qu'administrateur indépendant lors de l'Assemblée Générale annuelle de 2021, en remplacement de Riccardo Boscardin, qui prend sa retraite. Thomas Vettiger sera proposé comme nouveau Président du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration d'Investis Holding SA proposera Christian Gellerstad comme nouveau membre non exécutif du Conseil d'Administration lors de l'Assemblée Générale annuelle du 27 avril 2021. Cette nomination s'inscrit dans le cadre du plan de succession de Riccardo Boscardin, qui quittera le conseil d'administration au même moment après cinq ans. Il avait informé le Conseil d'Administration qu'il n'était plus disponible pour une réélection. En même temps, Thomas Vettiger sera proposé à l'Assemblée Générale annuelle comme nouveau président du Conseil d'Administration. Riccardo Boscardin a accompagné le groupe lors de son introduction en bourse et était Président du Conseil d'Administration depuis 2016. Il a accompagné le groupe pendant une forte phase de croissance organique, qui s'est durablement développé pour devenir la première société immobilière cotée du secteur «Résidentiel» en Suisse. Il passe maintenant le relais à un moment où Investis est dans une position très solide et a des perspectives prometteuses. Le Conseil d'Administration tient à remercier Riccardo Boscardin pour sa précieuse contribution au cours des cinq dernières années. Christian Gellerstad (52 ans) est un administrateur indépendant. De double nationalité suisse et sué-doise, il est titulaire d'un diplôme en gestion d'entreprise et en économie (HSG Saint-Gall) et est un expert reconnu dans le secteur des services financiers. Christian Gellerstad a occupé pendant plus de 20 ans différents postes à responsabilité au sein de la Banque Pictet en Suisse et à l'étranger. Depuis 2019, il est notamment administrateur non exécutif de Credit Suisse Group AG. Il possède également des connaissances approfondies dans le domaine de la numérisation. Le Conseil d'Administration est convaincu d'avoir trouvé en Christian Gellerstad un nouveau membre important pour le conseil d'administration d'Investis. Il apporte une expérience précieuse pour pour-suivre le développement du groupe Investis. La combinaison de son expérience stratégique et opéra-tionnelle ainsi que sa personnalité, qui correspond parfaitement au Groupe Investis, en font donc, selon le Conseil d'Administration, une personne apte à jouer un rôle décisif dans la détermination du succès futur du Groupe Investis. Vous trouverez sous www.investisgroup.com le CV de Monsieur Christian Gellerstad

