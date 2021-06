EQS Group-Ad-hoc: INVESTIS Holding SA / Mot-clé(s) : Autres

Investis prévoit un bénéfice net au premier semestre 2021 nettement supérieur à celui de l'année précédente



21.06.2021 / 18:12 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Investis s'attend à une valorisation sensiblement plus élevée de son portefeuille immobilier pour le premier semestre de l'année. Le portefeuille se compose de plus de 167 immeubles et a été évalué à CHF 1,490 millions au 31 décembre 2020. CBRE (Genève) SA, agissant en tant qu'expert externe indépendant en matière d'évaluation pour l'ensemble du portefeuille immobilier d'Investis depuis 2019, réévalue nettement à la hausse le portefeuille immobilier pour juin 2021 en raison d'une nouvelle baisse des taux d'escompte et d'une augmentation des revenus locatifs like-for-like. Le taux d'escompte réel moyen devrait diminuer à environ 2.9 % (en décembre 2020 à 3.15 %). Cela entraînera des gains de réévaluation nettement plus élevés, de l'ordre d'environ CHF 125 à 135 millions. Compte tenu des gains de réévaluation attendus et de la performance solide et continue des deux segments, Properties et Real Estate Services, Investis prévoit un bénéfice net au premier semestre 2021 nettement supérieur à celui de l'année précédente. Communiqué de presse (PDF) Investor Relations/Médias Laurence Bienz, Head Investor & Media Relations

Tél.: +41 58 201 72 42, e-mail: laurence.bienz@investisgroup.com À propos du groupe Investis

Fondé en 1994, le groupe Investis est une société leader dans l'investissement immobilier sur l'arc lémanique et un prestataire national de services immobiliers actif dans les deux segments complémentaires Properties et Real Estate Services.



Composé presque exclusivement d'immeubles résidentiels situés dans la région lémanique avec des appartements dans le segment de prix moyen, le portefeuille d'Investis a été évalué à CHF 1,490 millions au 31 décembre 2020. À travers le segment Real Estate Services, des services immobiliers sont proposés dans toute la Suisse sous des marques réputées.

Informations complémentaires : www.investisgroup.com

