Investis regroupe des filiales et leur nomme un nouveau directeur

Zurich (awp) - La société immobilière Investis, active dans la région de l'arc lémanique, a décidé de regrouper ses quatre filiales Services immobiliers, Privera, Rohr AG et Analysis. Ces quatre entités seront placées sous la direction de Michael Stucki a indiqué l'entreprise lundi. L'objectif est de rendre la société plus agile.

La fusion des quatre filiales permet de resserrer l'organisation du groupe. La direction des divisions internes Finances, Informatique, Personnel, Achats et autres sera désormais centralisée. Les quatre marques pourront ainsi se concentrer sur leurs activités opérationnelles.

A partir du 1er avril, M. Stucki dirigera les quatre marques. Il est directeur de Services immobiliers depuis février de l'an passé et a auparavant occupé durant cinq ans la fonction de directeur opérationnel et membre de la direction de Privera. Le nouveau directeur sera assisté par les responsables des marques Andrea Wegmüller, COO de Privera, Marcel Troller, COO de Services immobiliers, Patrick Dörge, COO de Rohr et Marc Vonlanthen, COO d'Analysis.

Les directeurs de Privera, Dieter Sommer et de Rohr, Christoph Ackermann ont décidé de se consacrer à d'autres défis professionnels dès l'été 2022.

tv/rp/al