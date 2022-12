Investis remanie et étoffe son équipe de direction

Données financières CHF USD EUR CA 2022 275 M 290 M 281 M Résultat net 2022 138 M 146 M 141 M Dette nette 2022 335 M 353 M 342 M PER 2022 7,98x Rendement 2022 2,43% Capitalisation 1 313 M 1 382 M 1 340 M VE / CA 2022 5,99x VE / CA 2023 6,68x Nbr Employés 1 594 Flottant 21,6% Graphique INVESTIS HOLDING SA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique INVESTIS HOLDING SA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 2 Dernier Cours de Clôture 103,00 CHF Objectif de cours Moyen 107,00 CHF Ecart / Objectif Moyen 3,88% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Stéphane Bonvin Chief Executive Officer & Director René Häsler Chief Financial Officer Thomas Vettiger Chairman Albert M. Baehny Vice Chairman Christian Gellerstad Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) INVESTIS HOLDING SA -1.44% 1 382 CHINA VANKE CO., LTD. -5.62% 29 335 VONOVIA SE -51.57% 19 279 VINGROUP -26.81% 10 482 VINHOMES -33.54% 9 633 DEUTSCHE WOHNEN SE -44.24% 8 441