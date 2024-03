Genève (awp) - La société immobilière Investis a enregistré un chiffre d'affaires en progression de 1,7% à 231,5 millions de francs suisses en 2023. Les revenus locatifs ont par contre baissé de 8,4% à 53,1 millions. Les réévaluations moins fortes que lors de l'exercice précédent ont fait chuter les résultats opérationnels du groupe. La direction envisage une nouvelle hausse des loyers en 2024.

La société spécialisée dans le résidentiel en région lémanique a fait état d'une perte opérationnelle au niveau du résultat d'exploitation (Ebitda). Hors effets de revalorisations, il a reculé de 6,3% à 50,1 millions, rapporte un communiqué paru mercredi.

La perte nette s'est inscrite à 5,4 millions contre un bénéfice de 151,8 millions en 2022. Hors revalorisations, le bénéfice net s'affiche à 35,5 millions après 93,8 millions.

Le taux de vacance s'est amélioré de 0,4 point de pourcentage à 0,9%.

Les actionnaires se verront proposer un dividende inchangé à 2,50 francs suisses par action au titre de l'exercice écoulé.

Ces résultats répondent en partie aux prévisions des deux analystes consultés par AWP. Ils tablaient sur un produit des loyers autour de 53 millions de francs suisses et un résultat net dans le négatif entre -13,1 millions et -23,1 millions.

Plus de loyers, moins d'offres

"La région lémanique est l'une des plus chères en Suisse, ce qui reflète la rareté de l'offre", explique le directeur général Stephane Bonvin en visioconférence. "L'immigration en 2023 était au plus haut, et devrait le rester cette année, portant à 1,3% la croissance de la population dans le canton de Genève, contre +1,1% en 2022."

Le portefeuille d'Investis est composé à 90% de résidentiel et à 10% de commercial. Par cantons, Genève représente 72%, Vaud 22% et le Valais 6%. "Les cantons de Genève et de Vaud continuent d'afficher l'un des taux d'accession à la propriété les plus bas de Suisse, ce qui favorise l'activité locative", ajoute le patron.

Pour 2024, la direction envisage une hausse des loyers dans la région lémanique et table sur un très bon résultat opérationnel avec "un faible endettement, un bilan solide et une réduction des coûts de financement".

"Nous nous attendons à une hausse de 3,4% des loyers au bord du Léman cette année", déclare M. Bonvin. "Aussi, le marché immobilier devrait manquer de 50'000 appartements en 2026."

L'analyste Matteo Lindauer de chez Vontobel souligne le "modèle d'affaires unique d'Investis qui continuera à générer de la valeur pour ses investisseurs." Pour son homologue de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) Philippe Züger, la valorisation plus élevée de l'action par rapport aux entreprises comparables est juste, "compte tenu de la part élevée de logements et du taux de financement externe plus faible".

Vers 11h15, le titre Investis prenait 1,2% à 97,80 francs suisses.

ib/ol