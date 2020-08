Un résultat semestriel excellent

Investis boucle le 1er semestre 2020 avec de très bons résultats. La situation extraordinaire due au COVID-19 n'a eu qu'un impact mineur sur les résultats semestriels. Jusqu'à présent, tous les défis de cette crise ont été bien surmontés dans les deux segments. Sur le segment Properties, les revenus locatifs ont encore augmenté, ce qui s'est notamment traduit par de nouvelles hausses de valeurs du portefeuille. Sur le segment Real Estate Services, la marge EBIT s'est encore améliorée pour atteindre le chiffre réjouissant de 8.7%. Le bénéfice du groupe s'élève à CHF 51.2 millions. L'exercice précédent (CHF 112 millions) avait bénéficié de la dissolution d'impôts différés de CHF 61 millions due à la mise en œuvre de la réforme fiscale (RFFA).

Développement réjouissant du chiffre d'affaires malgré l'influence de COVID-19

Le groupe Investis a dégagé un chiffre d'affaires de CHF 89.2 millions au premier semestre 2020 (CHF 98.6 millions l'année précédente). Il est à noter que l'exercice précédent incluait les chiffres d'affaires de sociétés affiliées cédées en 2019, à hauteur de CHF 16.5 millions.



Le segment Properties a enregistré une nouvelle hausse, augmentant de 3.5% à CHF 29.0 millions (CHF 28.1 millions l'année précédente). Cette augmentation réjouissante est due à des revenus locatifs like-for-like en progrès de +0.9% et aux acquisitions. Le taux de vacance a été réduit à 2.8 %. Ceci a été atteint malgré des taux de vacance plus élevés pour les appartements meublés en raison du COVID-19. L'état locatif annuel au 30.6.2020 s'est élevé à CHF 60.3 millions.



Dans le segment Real Estate Services, l'activité Property Management a affiché un chiffre d'affaires en baisse de 24.5%, en raison de la vente des deux filiales de la Régie du Rhône en 2019. Privera a enregistré une belle progression de son chiffre d'affaires de 3.6% bien que les services complémentaires aient été entravés par le COVID-19. En revanche, le portefeuille locatif géré a encore gagné en valeur et s'élève désormais à CHF 1.43 milliard (CHF 1.41 milliard au 31.12.2019).

L'activité Facility Services a généré des revenus à la baisse (8.1%), là encore en raison de la vente de différentes filiales en 2019.

Très bon résultat d'exploitation dans les deux segments

Le bénéfice d'exploitation (EBIT) s'est élevé à CHF 61.9 millions, soit une augmentation de 8.5%.

Sur le segment Properties, les performances opérationnelles (avant effets de réévaluation et ventes) ont progressé de 8.2%. Des revenus locatifs plus élevés et un taux d'escompte réel moyen en baisse (3.29% contre 3.43% au 31.12.2019), ont entraîné des gains de réévaluation substantiels de CHF 35.9 millions, (CHF 27.6 millions). La vente d' immeubles a permis d'enregistrer des gains de cession d'un montant de CHF 3.6 millions (CHF 6.7 millions).

Sur le segment Real Estate Services, la marge EBIT s'est encore améliorée de 46 points de base malgré la situation difficile, pour atteindre 8.7%.

Dans le rapport semestriel 2019, les recettes provenant de la vente de filiales (CHF 1.0 millions) ont été comptabilisées comme des produits financiers. À la fin de l'année, le produit de la vente des filiales figurait sur une ligne distincte du compte de résultat, dans les produits d'exploitation. Afin d'améliorer la comparabilité avec les états financiers de 2019, les chiffres de l'année précédente figurant dans le rapport semestriel 2020 ont été adaptés en conséquence.

Résultat financier

À CHF 2.0 millions, les charges financières sont en léger retrait par rapport à l'année précédente. Les taux d'intérêts moyens sont restés, durant ce premier semestre 2020, à un niveau très bas de 0.5% (0.6% en 2019).

Les produits financiers s'élèvent à CHF 0.2 millions. Le résultat beaucoup plus élevé de l'année précédente, de CHF 3.9 millions, incluait l'effet résultant de la réduction de la participation à Polytech Ventures Holding SA.

Impôts sur le revenu

À hauteur de CHF 8.8 millions, la charge fiscale était conforme aux attentes avec un taux d'imposition moyen de 14.7%. En 2019, des provisions pour impôts latents avaient été dissolues à hauteur de CHF 61 millions. Ceci s'était traduit par un effet positif de CHF 53.2 millions au premier semestre.

Bénéfice net

Le bénéfice net du groupe s'élève à CHF 51.2 millions (année précédente: CHF 111.9 millions) et le bénéfice par action à CHF 4.02 (année précédente: CHF 8.80). Au premier semestre 2019, la dissolution de la provision pour impôts différés a eu une influence positive de 4.83 CHF sur le bénéfice par action. Le bénéfice net sans effet de réévaluation se monte à CHF 20.0 millions (année précédente: CHF 33.8 millions).

Structure très solide des capitaux et politique financière mesurée

Le total du bilan s'élevait au 30 juin 2020 à CHF 1.6 milliard avec un ratio de fonds propres très confortable de 48.9% (47.3% au 31.12.2019). Le portefeuille immobilier a été évalué à CHF 1,476 millions. À la date de référence, le portefeuille comprenait 170 immeubles avec 3,020 unités résidentielles. Rapporté à la valeur du portefeuille immobilier, le loan-to-value atteint une valeur conservatrice de 42% (dettes financières porteuses d'intérêt à hauteur de CHF 620 millions).

Les impôts différés se sont élevés à CHF 131 millions (CHF 127 millions au 31.12.2019).

La NAV par action a encore augmenté pour atteindre désormais CHF 59.24 (CHF 57.74 au 31.12.2019).

Environnement de marché et perspectives 2020

Le portefeuille d'Investis est composé principalement d'immeubles résidentiels dans le segment de prix moyen et bénéficiant d'une situation centrale dans la région de l'arc lémanique. La concentration sur cette région est l'«USP» d'Investis. Selon l'OCSTAT (Office Cantonale de la statistique de Genève) la demande en biens de ce type dans le canton de Genève se maintient à un niveau élevé. De mai 2019 à mai 2020, les loyers de tous les logements non neufs a augmenté de 0.9%. Sur le marché clé d'Investis, dans le domaine des petits appartements, la hausse est plus forte et va de +1.8% pour les studios à +1.4% pour les appartements de deux à trois pièces. Les appartements plus grands affichent des augmentations de loyer nettement plus faibles.

La hausse des loyers est plus marquée dans la ville de Genève, dans le centre-ville (+1.0%) et dans les communes de la première ceinture (+0.9%) que dans les communes de la deuxième ceinture (+0.7%) ou dans les autres communes de banlieue (+0.5%). Les nouveaux investissements sont très limités sur ce segment en raison du marché fortement régulé. En contrepartie, la demande s'en trouve cette année encore stimulée. Investis prévoit de continuer à développer durablement son portefeuille immobilier grâce à l'acquisition d'immeubles de placement dans des endroits attrayants, avec un accent sur la région de l'arc lémanique.

L'immigration en Suisse reste un facteur important pour la demande, respectivement la situation du taux de vacance. Selon le rapport fédéral du 29 juin 2020, le solde migratoire a également été légèrement positif au cours des mois de mars à mai par rapport à l'année précédente. L'évolution des mouvements migratoires est actuellement encore très difficile à évaluer, mais on peut supposer que les activités reviendront à la normale à moyen terme. Le marché du logement de Genève en profiterait tout particulièrement.

Pour le segment Real Estate Services, la situation reste exigeante. Le niveau de numérisation au sein du groupe est élevé et sera davantage encouragé. Lors du confinement, tous les collaborateurs des deux activités habituellement présentes dans les bureaux ont pu travailler depuis chez eux sans aucune perte de qualité. Toutes les demandes et défis supplémentaires ont pu être satisfaits à tout moment avec des prestations de haute qualité. Nous tablons à l'avenir sur un retour à la normale dans les deux activités.

Grâce à des bases solides reposant sur un modèle économique fort, à des finances stables, à des gains de productivité obtenus par le passage au numérique dans plusieurs domaines et à l'implication forte des collaborateurs, le groupe Investis est confiant quant à ses possibilités de surmonter la situation économique actuelle difficile et d'en ressortir encore plus fort.

Nous attendons pour le deuxième semestre 2020 une évolution solide au niveau excellent de l'année précédente. Les perspectives esquissées pour l'année en cours sont sujettes à l'incertitude en raison de la pandémie.

