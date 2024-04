Investor AB est un holding industriel basé en Suède. Ses activités sont réparties en trois secteurs : Listed Core Investments, EQT et Patricia Industries. Le segment Listed Core Investments se compose de participations cotées en bourse, notamment ABB, AstraZeneca, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, Husqvarna, Nasdaq, Saab, SEB, Sobi et Wartsila. Le segment EQT comprend les participations dans la société de capital-investissement EQT. Le secteur Patricia comprend les filiales détenues à 100 %, 3 Scandinavia et l'ancien portefeuille IGC, ainsi que tous les autres investissements financiers, à l'exception d'EQT et du portefeuille commercial de l'entreprise. Les filiales détenues à 100 % comprennent Aleris, BraunAbility, Laborie, Molnlycke, Permobil, The Grand Group et Vectura.

Secteur Sociétés holdings