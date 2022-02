L'euro baisse, l'or grimpe après l'invasion russe de l'Ukraine

Londres (awp/afp) - L'euro baissait fortement jeudi face au dollar américain et aux autres valeurs refuges après l'invasion russe de l'Ukraine, qui faisait également chuter le rouble.

Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), l'euro cédait 0,85% à 1,1211 dollar pour un euro et évoluait à son plus bas depuis le début du mois.

La Russie a lancé jeudi à l'aube une invasion de l'Ukraine, avec frappes aériennes à travers le pays, notamment la capitale Kiev, et l'entrée de forces terrestres depuis le nord, l'est et le sud du pays, selon les gardes-frontières ukrainiens qui enregistrent de premières pertes.

L'offensive a suscité une tollé international auquel Moscou reste sourd.

Dans un premier temps, "le rouble russe a sombré à son plus bas historique face au dollar alors que le scénario du pire se déroulait", commente Victoria Scholar, analyste chez Interactive Investor.

La devise russe a en effet atteint 90 roubles pour un dollar avant que la banque centrale russe n'intervienne.

"La Banque de Russie assurera le maintien de la stabilité financière et la continuité des opérations des institutions financières, en utilisant tous les outils nécessaires", a-t-elle indiqué dans un communiqué, assurant avoir des "plans d'action clairs pour tout scénario".

"La monnaie reste en baisse face au dollar", de 3,03% à 84,23 roubles, note Neil Wilson, analyste chez Markets.com, qui énumère les raisons de rester pessimiste sur la devise: "Les sanctions vont mordre, l'accès aux marchés financiers occidentaux va être limité...".

Quant au reste du marché, "inévitablement, la réaction a été de privilégier les valeurs refuges et de vendre les actifs à risque", résume Kit Juckes, analyste chez Société Générale.

Outre le dollar américain, l'or (+2,35% à 1.953,90 dollars) et le yen japonais (+1,09% face à l'euro à 128,64 yens) grimpaient.

Le franc suisse "se démarque parmi les autres monnaies en Europe" (+0,49% à 1,0329 franc suisse pour un euro), notait M. Juckes, même si la devise souffrait face au dollar (-0,37% à 0,9213 franc suisse).

Autre actif à risque, la cryptomonnaie bitcoin fondait de 5,8% à 35.381 dollars.

Cours de jeudi Cours de mercredi

--------------------------------

10H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1211 1,1307

EUR/JPY 128,64 130,04

EUR/CHF 1,0329 1,0379

EUR/GBP 0,8345 0,8348

USD/JPY 114,75 115,01

USD/CHF 0,9213 0,9179

GBP/USD 1,3434 1,3544

js/emb/lum