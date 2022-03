Les investisseurs estiment que les entreprises émettrices sont loin d'atteindre leurs objectifs climatiques

Climate Action 100+ est le principal groupe d'investisseurs faisant pression pour une action plus rapide de la part des 166 entreprises responsables de plus de 80 % des émissions des sociétés. Ses plus de 600 membres gèrent un actif collectif de 65 000 milliards de dollars.

Dans son deuxième bilan annuel, le CA100+ a constaté que seulement 17 % des entreprises avaient fixé des objectifs à moyen terme conformes à l'objectif de plafonner le réchauffement à 1,5 degré Celsius (2,7 Fahrenheit) au-dessus de la moyenne préindustrielle d'ici 2050. Le même nombre avait produit une stratégie de décarbonisation quantifiée.

CA100+ a déclaré qu'elle souhaitait voir un "changement substantiel" dans la fixation des objectifs par les entreprises et s'attend à ce que les investisseurs fassent pression sur les conseils d'administration lors de la prochaine saison des assemblées générales annuelles, bien qu'elle ne force pas les membres à voter d'une certaine manière.

"Cette saison des AGO va être vraiment cruciale pour les investisseurs qui vont indiquer s'ils considèrent que les entreprises sont allées suffisamment loin ou rapidement dans leurs stratégies climatiques", a déclaré Stephanie Maier, responsable mondiale de l'investissement durable et d'impact chez GAM Investments et présidente actuelle du comité directeur mondial Climate Action 100+.

Le groupe a signalé des améliorations d'année en année dans les trois objectifs initiaux de l'initiative.

Plus de 90 % ont mis en place une surveillance du changement climatique par leur conseil d'administration, 69 % se sont engagés à atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050 ou plus tôt et 89 % se sont engagés à s'aligner ou à soutenir les recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat, un cadre pour divulguer les risques et les opportunités des entreprises.

Mais, quel que soit le secteur, aucune des entreprises évaluées n'a démontré que ses comptes financiers ont été établis à partir d'hypothèses compatibles avec l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050, a déclaré le groupe.

"Le fait que les entreprises et leurs auditeurs ne parviennent pas à refléter les risques liés au changement climatique dans leurs comptes expose une grande partie de la noble rhétorique des entreprises pour ce qu'elle est, à savoir du greenwash", a déclaré Charlie Kronick, conseiller principal de programme à Greenpeace.

"La transition à 1,5 degré menace le modèle commercial de base de nombreuses entreprises polluantes, de sorte que les actionnaires doivent maintenant rappeler à l'ordre les présidents des comités d'audit et les auditeurs qui continuent à approuver des états financiers aussi manifestement inadéquats."

Parmi les sociétés d'électricité, l'inventaire CA100+ a révélé que moins d'un tiers d'entre elles avaient un plan d'élimination progressive du charbon compatible avec le maintien de l'augmentation de la température mondiale en dessous de 2 degrés Celsius, a déclaré CA100+, citant des données de Carbon Tracker Initiative (CTI).

Dans le secteur du pétrole et du gaz, près de deux tiers des entreprises approuvent des projets qui ne sont pas compatibles avec le maintien de la température en dessous de 2 degrés, ajoute-t-il.