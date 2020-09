Invibes Advertising N.v. : Invibes Advertising : Résultats semestriels 2020.

Communiqué de presse

Résultats semestriels 2020

Croissance supérieure au marché

Poursuite de l'innovation pour dynamiser les ventes

Amélioration de l'EBITDA malgré un contexte sanitaire difficile

Structure financière solide pour accompagner le développement

Nouveaux recrutements stratégiques pour densifier l'offre pan-européenne

Paris, 29 septembre 2020 – Invibes Advertising, société spécialisée dans la publicité intégrée au cœur de contenus éditoriaux des sites media (in-feed), annonce ce jour la publication de ses comptes pour le premier semestre 2020.

Le rapport financier semestriel est à disposition sur le site internet de la Société : https://www.invibes.com/fr/fr/investors.html

Données consolidées, non audité, en K€

Normes IFRS S1 2020 S1 2019 Δ Chiffre d'affaires 3 663 3 610 +1% Achats et charges externes (1 942) (2 038) -5% Charges de personnel (1 672) (1 715) -3% EBITDA [1] (58) (135) na Résultat opérationnel (427) (398) na Résultat net (part du groupe) (515) (415) na

Croissance supérieure au marché

Au 1er semestre 2020, Invibes Advertising enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 3,7 M€ en croissance organique de +1,6 %. Cette performance est d'autant plus remarquable que le marché français du display et de la vidéo affiche une baisse de -17% sur la période[2], au même titre que les autres marchés européens sur lesquels le Groupe est présent.

Cette performance est le résultat d'une dynamique commerciale active qui s'appuie sur deux leviers stratégiques : la poursuite de la conquête commerciale par le gain de nombreuses grandes marques internationales et le renouvellement de la confiance de ses clients existants.

Poursuite de l'innovation pour dynamiser les ventes

Afin de maintenir une forte dynamique de ses ventes, Invibes Advertising a continué d'innover au 1er semestre avec la création de nombreux nouveaux formats publicitaires non intrusifs permettant de générer un engagement accru de la part de l'utilisateur et d'accroître l'efficacité des campagnes publicitaires menées pour le compte de ses clients.

Notamment, Invibes Advertising a créé Invibes Chatbot, un nouveau format permettant aux utilisateurs de communiquer via des messages prédéterminés, leur offrant ainsi des expériences uniques et interactives.

Amélioration de l'EBITDA malgré un contexte sanitaire difficile

Au 1er semestre, Invibes Advertising affiche un EBITDA en hausse de 77 K€ à -58 K€ contre -135 K€ au S1 2019, bénéficiant sur la période d'une maîtrise de ses charges d'exploitation. Cette évolution est d'autant plus notable qu'elle s'inscrit dans un contexte de poursuite de la structuration des équipes pour accompagner son expansion en Europe. Pour rappel, la Société est désormais présente dans huit pays (France, Espagne, Allemagne, Suisse, Royaume Uni, Italie, Belgique et Luxembourg).

La Société a ainsi réalisé au 1er semestre le recrutement de 11 nouveaux collaborateurs, portant l'effectif total à fin juin à 84 personnes.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements pour un montant de 349 K€, Invibes Advertising affiche un résultat opérationnel qui s'établit à -427 K€, quasiment stable par rapport au 1er semestre 2019.

Le résultat net ressort à -515 K€.

Structure financière solide pour accompagner le développement

Malgré la poursuite de ses investissements pour accélérer son développement, le Groupe s'appuie toujours sur une structure financière solide caractérisée par des capitaux propres de 6,8 M€ et une trésorerie nette de dettes de 2,4 M€ à fin juin 2020.

Nouveau recrutement stratégique pour lancer l'offre pan-européenne

Afin de répondre à l'attente forte des marques internationales à la recherche de dispositifs de campagnes menés à l'échelle pan-européenne, Invibes Advertising a nommé Yuri Loburets au poste nouvellement créé de Group Sales Director. Il aura pour mission de déployer rapidement une équipe commerciale et de structurer un dispositif pan-européen, fort des implantations du Groupe dans huit pays européens. Cette approche transversale met en valeur l'offre verticalisée par secteur adressé, aux grandes enseignes internationales clientes ou non du Groupe. La mise en place prochaine de ces dispositifs pan-européens devrait favoriser un accroissement naturel des budgets moyens des campagnes.

Yuri Loburets cumule 15 ans d'expérience dans la publicité, les médias et les technologies de marquage publicitaire avec une spécialisation sur les ventes stratégiques et le développement de partenariats internationaux. Avant de rejoindre Invibes Advertising, il a travaillé chez Egta - une organisation professionnelle basée à Bruxelles représentant plus de 150 grandes sociétés de publicité TV / vidéo et radio / audio dans le monde. Auparavant, Yuri a occupé des postes de direction commerciale dans de grandes sociétés de télévision, de radio et de médias en ligne, telles que le groupe Communicorp et International Commercial Television (ICTV).

Nomination d'un directeur commercial à Hambourg pour accompagner le développement en Allemagne

Présent depuis 2018 en Allemagne, Invibes Advertising est aujourd'hui implanté dans 4 villes (Munich, Düsseldorf, Francfort et Hambourg) pour couvrir l'ensemble de ce marché hautement stratégique pour le Groupe, le pays occupant l'une des premières places en Europe en termes d'investissements publicitaires dépensés.

Afin d'y renforcer sa force de frappe commerciale, Invibes Advertising a nommé Ravi Ahluwalia au poste de Directeur Commercial pour le bureau d'Hambourg.

Ravi Ahluwalia cumule plus de 20 d'expérience dans le développement commercial notamment dans les domaines de la publicité, du marketing et des réseaux sociaux. Avant de rejoindre Invibes Advertising Ravi était Directeur Commercial de Emetriq, une filiale du groupe Deutsche Telekom, spécialisée dans le reciblage publicitaire et dans la monétisation de la data. Auparavant, il était Directeur et membre du comité de direction de Facelift, l'un des leaders mondiaux du social media management. Ravi a également dirigé Rosenzweig & Schwarz, un spécialiste du brand management avant de co-fonder et de diriger CleverFox, une société de services marketing à la demande.

Perspectives 2020

Bien qu'il soit encore difficile de mesurer précisément l'impact de l'épidémie sur son activité, Invibes Advertising poursuit activement ses développements en vue de lui permettre de bénéficier pleinement du rebond du marché publicitaire alors que la situation semble se normaliser progressivement. La société dispose de tous les leviers, sous condition d'un contexte sanitaire stabilisé, pour continuer d'afficher des performances élevées à l'avenir et d'inscrire sa trajectoire dans une croissance à long-terme.

A propos d'Invibes Advertising

Invibes Advertising est une société de technologie avancée, spécialisée dans la publicité digitale. Ses solutions innovantes s'appuient sur un format in-feed, intégré dans les contenus médiatiques.

Invibes s'inspire de la publicité sur les réseaux sociaux, et développe sa propre technologie pour aider les marques à mieux communiquer avec les consommateurs. Sa technologie est optimisée pour une diffusion sur un réseau fermé de groupes médias, incluant : Bertelsmann, Hearst, Unify, Groupe Marie Claire, Axel Springer, et beaucoup d'autres. Les clients incluent de grandes marques telles que Mercedes, Samsung, Levis, et IBM.

Fondée en 2011, Invibes Advertising est une société cotée sur Euronext Paris (Ticker : ALINV – ISIN : BE0974299316). Visitez www.invibes.com pour plus d'informations.

Retrouvez nos derniers communiqués de presse sur :

https://www.invibes.com/fr/fr/investors.html

Suivez en direct les dernières actualités d'Invibes Advertising :

LinkedIn @Invibes Advertising Twitter @Invibes_adv Facebook @Invibes Advertising

Financial & Corporate Contacts:

Invibes Advertising

Kris Vlaemynck, CFO

kris.vlaemynck@invibes.com

Listing Sponsor

Atout Capital

Rodolphe Ossola

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

+33 (0)1 56 69 61 80

Group Investor Relations

Actifin

Alexandre Commerot

acommerot@actifin.fr

+33 (0)1 56 88 11 11

Financial Media Relations

Actifin

Jennifer Jullia

jjullia@actifin.fr

+33 (0)1 56 88 11 19

[1] EBITDA = Résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements et provisions.

[2] SRI – 24ème édition de l'observatoire de l'e-pub

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mGttY5WbYmqYnpxukpmXmWNsm22UxpXKaWWbl5JrY8qaammSlmyTb5qYZm9mmGVr

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/65305-2020-09-29-cp-invibes-advertising-fr-vdef-003.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews