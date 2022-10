Invibes Advertising NV / Mot-clé(s) : Résultat trimestriel/Résultat trimestriel

Invibes Advertising NV: Ralentissement de la croissance au 3ème trimestre 2022 dans un marché difficile.



Communiqué de presse Ralentissement de la croissance au 3ème trimestre 2022 dans un marché difficile Paris, le 19 octobre 2022 – Invibes Advertising, société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale, publie ses revenus du 3ème trimestre et des neuf premiers mois de 2022. Données consolidées

non auditées, en K€ 2022 2021 Δ 1er trimestre 5 766 3 445 +67,4% 2ème trimestre 7 501 5 338 +40,5% 3ème trimestre 5 523 5 096 +8,4% TOTAL 9 mois 18 790 13 879 +35,4% Croissance de +8% au 3ème trimestre Le chiffre d'affaires consolidé du 3ème trimestre 2022 s'élève à 5,5 M€, en progression de +8% par rapport à la même période de 2021. En cumul sur les 9 premiers mois de 2022, la croissance ressort à +35%, sur une base de comparaison exigeante dans la mesure où les 9 premiers mois de 2021 avaient enregistré une croissance à 3 chiffres. Les conditions du marché se sont révélées difficiles, avec notamment un ralentissement au cours de l’été qui a affecté l'ensemble du secteur. Habituellement un mois fort, septembre a cette année été impacté par le contexte économique qui s’est durci et la hausse de l'inflation dans plusieurs pays européens. Compte tenu des inquiétudes croissantes sur le pouvoir d'achat des consommateurs, certains annonceurs ont décidé de réduire leur budget ou de l'orienter vers des campagnes publicitaires limitées. En particulier, le marché français de la publicité digitale a été particulièrement ralenti au troisième trimestre 2022. Focalisation sur l’excellence Après avoir étendu sa présence commerciale dans 8 pays supplémentaires au cours des 18 derniers mois, le management d'Invibes Advertising a décidé de focaliser ses efforts sur la qualité et l'excellence des services qu’il délivre à ses clients en vue de poursuivre sa croissance. Plusieurs indicateurs témoignent de la qualité de l’offre d'Invibes Advertising : Le nombre de clients de la société a augmenté de 43% au cours des neuf premiers mois de 2022 par rapport à la même période en 2021. Certaines grandes campagnes menées l’an dernier pour le compte d’organismes publics dans le cadre du Covid ont été remplacées par plusieurs campagnes menées pour d'autres annonceurs ;

Le nombre de clients ayant réalisé des campagnes cross-market a doublé entre les neuf premiers mois de 2022 et de 2021 ;

La contribution à la performance du Groupe des pays en phase de scale-up et des nouveaux pays (start-up) s’accélère, confirmant leur fort potentiel, même si le marché publicitaire britannique s’est brutalement ralenti suite au décès de la reine Elisabeth II début septembre, avec une reprise vers la fin du mois. Les difficultés du contexte économique actuel représentent pour Invibes Advertising une incitation supplémentaire à renforcer encore son offre de produits et de services de qualité afin de croitre rapidement une fois que les conditions de marché seront plus favorables. En 2020 par exemple, alors que le marché de la publicité était sévèrement touché par la pandémie du Covid, Invibes Advertising a réalisé cette année-là une croissance de +19%, suivie d'un doublement des revenus en 2021. Aujourd'hui encore, l'ensemble de la société est entièrement mobilisé pour délivrer l’excellence à ses clients, afin de remporter de nouvelles parts de marché et de poser les bases d’une croissance accélérée dès que l'environnement économique s'améliorera. Vigilance accrue sur la maîtrise des coûts Après un premier semestre marqué par une forte dynamique commerciale et un programme de recrutement ambitieux, Invibes Advertising dispose désormais d'équipes réparties sur 18 bureaux dans 15 pays, conformément aux objectifs d'expansion internationale présentés dans la feuille de route stratégique de la Société. Cette présence internationale offre désormais à Invibes Advertising un périmètre suffisant pour exécuter son plan de développement, sans expansion supplémentaire nécessaire à moyen terme. Le management va désormais focaliser ses efforts sur l'amélioration de la rentabilité de la Société en optimisant sa structure de coûts et en augmentant sa productivité. Une structure financière saine pour soutenir les investissements stratégiques et alimenter ses développements futurs Invibes Advertising a levé 17 M€ lors d'un placement privé en janvier 2022 afin de disposer des ressources financières nécessaires au financement de son développement. Après des investissements importants réalisés dans le cadre de sa stratégie d’expansion internationale, la Société va désormais porter ses priorités sur l’amélioration de son offre. Pour y parvenir, Invibes Advertising s’appuiera sur son bilan solide pour poursuivre ses investissements en R&D afin de continuer d'innover, d’élargir sa gamme de produits et d’assurer un haut niveau de service à ses clients. Ce niveau soutenu d'investissement est essentiel pour permettre à Invibes Advertising de transformer les défis économiques actuels en une opportunité de renforcer ses positions pour profiter pleinement de la future reprise du marché. Dans l’attente de conditions plus favorables, le management revoit actuellement l’objectif de chiffre d'affaires annoncé pour 2024. Prochaine publication : chiffre d'affaires de l'exercice 2022 le 25 janvier 2023, après la clôture de bourse. A propos d’Invibes Advertising Invibes Advertising est une entreprise technologique internationale spécialisée dans l'innovation publicitaire numérique. Fondée en 2011 par les co-CEO Kris Vlaemynck et Nicolas Pollet, Invibes Advertising a développé une plateforme technologique intégrée conçue pour renforcer la relation entre les marques et les consommateurs grâce aux publicités in-feed. Chez Invibes Advertising, nous croyons au pouvoir des connexions. • Le pouvoir de connecter les marques directement avec les consommateurs pour permettre des interactions plus significatives. • La puissance de la connexion entre big data, formats in-feed innovants, reach puissant et services d’intelligence avancés dans une plateforme unique et holistique pour mettre en relation les marques et les consommateurs de manière transparente et efficace. • Le pouvoir de mettre en relation des personnes passionnées, dynamiques, compétentes et venues du monde entier pour former l'équipe extraordinaire de spécialistes de l’in-feed qu'est Invibes Advertising. Afin de poursuivre notre collaboration avec les plus grandes marques du monde, comme Amazon, Bacardi, Volkswagen, Dell, IKEA ou Toyota, nous comptons continuer à intégrer de nouveaux talents pour partager nos innovations à travers le monde. Outre notre foi inébranlable dans le potentiel technologique, nous croyons plus fondamentalement au potentiel de nos collaborateurs. Chez Invibes Advertising, nous nous efforçons continuellement de maintenir un environnement dynamique et ouvert qui favorise une culture de l’innovation, de la croissance et des #GoodVibes, ce qui se répercute directement sur nos clients. Vous voulez en savoir plus sur Invibes Advertising ? Visitez : www.invibes.com Invibes Advertising est cotée à la Bourse Euronext (Ticker : ALINV - ISIN : BE0974299316). Retrouvez nos derniers communiqués de presse sur : https://www.invibes.com/fr/fr/investors.html Suivez en direct les dernières actualités d’Invibes Advertising : LinkedIn @Invibes Advertising Twitter @Invibes_adv Financial & Corporate Contacts: Audrey Mela, VP Investor Relations audrey.mela@invibes.com Détails supplémentaires à l'annonce:



