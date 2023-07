Invictus Investment Company PLC a annoncé son intention de s'implanter en Afrique du Nord et de l'Est par le biais d'acquisitions et de coentreprises avec des entités locales de premier plan dans la région. Invictus, dont le siège se trouve aux Émirats arabes unis, est un négociant de premier plan dont les activités se développent sur les marchés africains. L'expansion inorganique prévue lui permettra d'accroître considérablement sa présence en se concentrant sur divers marchés, notamment le Maroc, l'Algérie, le Kenya, la Tanzanie et l'Afrique du Sud : Le Maroc, l'Algérie, le Kenya, la Tanzanie et le Mozambique, entre autres.

La décision d'Invictus d'étendre ses activités et sa présence est non seulement conforme à sa stratégie globale qui consiste à tirer parti de sa compétence principale en matière de commerce de produits agroalimentaires et de céréales, mais aussi à se diversifier dans les domaines de la logistique et de la transformation alimentaire. En octobre 2022, Invictus a conclu un partenariat stratégique avec Safeen Feeders du groupe AD Ports pour lancer un service international de transport maritime de vrac sec, avec un engagement d'investissement initial d'environ 126 millions USD de la part des deux parties. En 2023, Invictus se concentre sur le renforcement de sa présence en investissant dans l'espace de transformation alimentaire en Afrique afin de renforcer ses activités commerciales et d'accéder aux consommateurs de la région.