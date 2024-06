Invinity Energy Systems PLC est une société basée à Jersey, qui fabrique à l'échelle mondiale des stocks d'énergie de qualité utilitaire. Elle fabrique et vend des systèmes de batteries à flux de vanadium et les services d'installation, de garantie et autres qui y sont associés. Elle fabrique des batteries à flux de vanadium pour répondre aux besoins de stockage d'énergie à grande échelle et à haut débit des entreprises, de l'industrie et des réseaux électriques. Son VS3 est l'élément de base de ses systèmes de stockage d'énergie. Sa technologie est ininflammable et nécessite peu de maintenance et d'entretien. Le VS3-022 est conçu pour être empilé deux fois, ce qui maximise la densité énergétique du système de stockage sur site. Plusieurs unités VS3-022 peuvent être regroupées pour répondre aux besoins spécifiques d'un projet de stockage. Avec plus de 70 MWh de systèmes déjà déployés ou sous contrat sur plus de 79 sites dans 15 pays, la société est active sur tous les marchés mondiaux du stockage d'énergie et est présente au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis d'Amérique, en Chine et en Australie.

Secteur Equipements et composants électriques