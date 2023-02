Invinity Energy Systems prévoit une levée de fonds de 16 millions de GBP

Invinity Energy Systems PLC - Fabricant londonien de stockage d'énergie de qualité utilitaire - Prévoit de lever 16 millions de GBP par le biais d'un placement, d'une souscription et d'une offre ouverte portant sur 42,2 millions de nouvelles actions au prix de 32 pence par action. Reçoit un investissement stratégique de 2,5 millions GBP par Everbrite Technology Co Ltd par le biais d'une souscription. Ajoute que l'offre ouverte permettra de lever 4 millions de GBP en proposant 12,5 millions de nouvelles actions ordinaires. Le prix d'émission représente une décote de 14 % par rapport au prix de clôture du marché intermédiaire de 37 pence par action le 22 février. La société déclare que le produit du placement proposé devrait lui permettre de disposer d'un fonds de roulement suffisant jusqu'à la fin du mois de juin 2024.

Cours actuel de l'action : 38,00 pence

Variation sur 12 mois : -55%.

Par Abby Amoakuh, journaliste d'Alliance News

