Invinity Energy Systems s'enorgueillit d'une commande de suivi au Royaume-Uni et d'un partenariat avec l'UE

(Alliance News) - Invinity Energy Systems PLC a déclaré vendredi avoir décroché une vente de suivi au Royaume-Uni avec Dawsongroup PLC et a également conclu un nouveau partenariat commercial dans l'UE.

Ce partenariat a été conclu avec le promoteur hongrois de projets d'énergie renouvelable STS Group et son partenaire stratégique Ideona Group, une société hongroise de gestion d'actifs.

En vertu de cet accord, Invinity a désigné Ideona et STS comme ses partenaires en Hongrie pour mandater la société à déployer des batteries Invinity dans le cadre de futurs projets d'énergie solaire, de stockage et de soutien à l'infrastructure du réseau.

Le fabricant de systèmes de stockage d'énergie de qualité a déclaré que les partenaires ont déjà identifié plus de 50 mégawattheures de projets potentiels pour ses batteries.

Invinity a précisé que la majorité de ces projets potentiels ont déjà atteint un stade de qualification suffisant pour être inclus dans son pipeline le plus récent.

Invinity a également annoncé vendredi qu'elle avait reçu une commande supplémentaire de Dawsongroup pour une batterie VS3 de 0,22 mégawattheure.

En janvier, l'entreprise londonienne a annoncé un partenariat avec Dawsongroup pour développer une offre de location de batteries au Royaume-Uni, qui comprenait une vente initiale d'une unité de batterie VS3.

Le directeur général, Matt Harper, a déclaré : "Notre nouveau partenariat avec Ideona et STS contribuera à faire d'Invinity l'un des principaux fournisseurs de systèmes de stockage sûrs et durables en Hongrie. Notre deuxième vente à Dawsongroup renforce notre relation avec l'une des principales entreprises de location d'actifs du Royaume-Uni et s'appuie sur l'énorme demande que nous constatons pour les batteries d'écoulement d'Invinity destinées au secteur commercial et industriel du Royaume-Uni".

Les actions d'Invinity Energy Systems étaient en baisse de 2,3 % à 31,28 pence vendredi matin à Londres.

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2022 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.