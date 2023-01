Invinity Energy signe un MoU pour mettre en place une offre de location de batteries

Invinity Energy Systems PLC - fabricant de stockage d'énergie de qualité utilitaire basé à Londres - signe un protocole d'accord non contraignant avec Dawsongroup Power Solutions Ltd, qui fait partie de Dawsongroup PLC. Dawsongroup est une entreprise leader dans la location d'actifs commerciaux opérant à travers le Royaume-Uni et l'UE. Selon ce partenariat, Dawsongroup se procurera des produits de stockage par batterie exclusivement auprès d'Invinity et "deviendra le partenaire de location exclusif d'Invinity au Royaume-Uni". Dawsongroup estime qu'il existe un fort potentiel pour un marché de location au Royaume-Uni pour les batteries à flux de vanadium. S'attend à viser des engagements clients de plus de 50 mégawattheures au cours des deux prochaines années.

Matt Harper, directeur commercial d'Invinity, déclare : "La propriété flexible des équipements est un excellent moyen pour les entreprises d'accroître leur efficacité opérationnelle. Invinity possède déjà un solide portefeuille d'affaires où nos batteries à flux de vanadium réduisent les factures d'énergie et accélèrent la décarbonisation pour les clients commerciaux et industriels en fournissant une énergie propre sur site. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de travailler avec Dawsongroup pour offrir ces mêmes avantages aux clients dont les besoins incluent la propriété agile et sans souci des actifs, ce qui élargit considérablement nos opportunités commerciales. "

Cours actuel de l'action : 41,00 pence chacun, en hausse de 5,1 % lundi après-midi à Londres

Évolution sur 12 mois : baisse de 55 %.

