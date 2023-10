Invinity Energy Systems PLC (Invinity) est une société basée à Jersey. La société est engagée dans la fabrication et la vente de systèmes de batteries de flux au vanadium, ainsi que dans les services associés d'installation, de garantie et autres. La société se concentre sur le développement et la livraison de l'Invinity VS3, son produit de batterie de flux. Le VS3-022 est un système de stockage d'énergie stationnaire. Il utilise la technologie de flux redox de vanadium d'Invinity pour stocker l'énergie dans une solution aqueuse, qui est ininflammable. Le VS3-022 assure la sécurité du personnel. Invinity conçoit et fabrique des systèmes de stockage d'énergie de qualité utilitaire pour des applications à l'échelle du réseau, commerciales et industrielles (C&I) et des micro-réseaux. La société a déployé environ 10 mégawattheures (MWh) de systèmes sur 40 sites dans 14 pays. Elle fabrique des batteries à flux pour les besoins de stockage d'énergie des entreprises, de l'industrie et des réseaux électriques. Ses marchés de stockage sont le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis d'Amérique, la Chine et l'Afrique du Sud.

Secteur Equipements et composants électriques