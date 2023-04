Invinity remporte le concours LODES et obtient 11 millions de livres sterling pour sa batterie à écoulement

(Alliance News) - Invinity Energy Systems PLC a annoncé mercredi qu'elle avait obtenu une subvention de 11 millions de livres sterling du ministère britannique de la sécurité énergétique et du net zéro.

Invinity est un fabricant de stockage d'énergie de qualité utilitaire basé à Londres qui produit des batteries pour les besoins à grande échelle des réseaux d'entreprises.

Invinity a déclaré que la subvention du DESNZ a été accordée dans le cadre de la phase 2 du concours Longer Duration Energy Storage Demonstration (démonstration de stockage d'énergie de longue durée).

La société utilisera cette subvention pour déployer une batterie à flux de vanadium de 30 mégawatts-heure, la plus grande batterie à flux du Royaume-Uni et la "plus grande livraison" d'Invinity. La capacité énergétique de la batterie est équivalente à la consommation quotidienne d'électricité de plus de 3 500 foyers.

La batterie devrait être livrée en 2024, a déclaré l'entreprise, et sera une "batterie autonome Invinity VFB de 30 MWh connectée au réseau" à un nœud clé du réseau national. Invinity a déclaré que le système de batterie "fournira une flexibilité importante au réseau et accélérera la transition du Royaume-Uni vers des sources d'énergie domestique à faible teneur en carbone".

L'attribution du marché est subordonnée à l'exécution par Invinity d'un contrat de vente avec un partenaire de projet. La société a déjà signé un accord sur les conditions générales avec son partenaire de projet préféré et a déclaré qu'elle fournirait une mise à jour une fois le contrat conclu.

Matt Harper, directeur commercial, a déclaré : "Nous sommes reconnaissants à Invinity d'avoir été choisie parmi un groupe très compétitif et nous sommes impatients de livrer ce qui sera la plus grande batterie jamais fabriquée au Royaume-Uni. Nous sommes heureux de contribuer à améliorer la sécurité énergétique du Royaume-Uni, de démontrer une fois de plus le leadership britannique en matière de technologie énergétique et de soutenir l'industrie et l'emploi au Royaume-Uni. Ce prix est une étape cruciale dans le parcours d'Invinity, qui passe du stade du développement à celui de fournisseur commercial de batteries essentielles sur la voie mondiale de l'énergie nette zéro.

Les actions d'Invinity ont augmenté de 15 % à 39,00 pence à Londres mercredi matin.

Par Sabrina Penty ; journaliste à Alliance News

